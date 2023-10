Békés vármegye Az őszi esők hatására a gombák is megjelentek a Körös-Maros Nemzeti Park Maros-ártér részterületén. A közönséges fajok mellett védett őzlábgalócákat és óriás bocskorosgombákat is felfedezhetünk az erdőkben.

A viszonylag csapadékos tavasz után ismét száraz nyarunk volt, és az ősz eleje is igen csapadékszegényen alakult a Maros mentén. Szeptember végén érkezett egy intenzív esőzés, melynek hatására mindenhol felpezsdült az élet. Az összegyűlt tocsogókon pedig hamar megjelentek a madarak, s a növények is hirtelen sarjadni kezdtek.

Majd néhány napos eltéréssel ugyan, de a gombák is látványosan reagáltak az esőzésre a marosi erdőkben. Számos gombafaj fejlesztett termőtestet és vált ezáltal láthatóvá az emberi szem számára is. A talajban összegyűlt csapadékvíz az erdő lombja és az avar alatt lassan párolog. A páradús, őszies, hűvös időjárás kedvez a gombák többségének, így még most is sok gombával találkozhatunk a Maros-menti erdőket és ártéri réteket járva.

Sárga gévagomba. Fotó: Balla Tihamér/KMNP

Az itt megjelenő közönséges, gyakori gombafajok is sokszor nagyon látványosak. Ilyen például a kifejezetten ártéri erdők fáin tenyésző gévagomba, mely élénk sárga színével már messziről magára vonja a tekintetet. Mesébe illő kis csoportokban láthatóak továbbá a piruló és a nagy őzlábgombák termőtestei, és a hatalmas fehér labdaként megjelenő óriás pöfetegek szinte szürreális látványt nyújtanak az erdő talaján – írta oldalán a nemzeti park.

Mint kiderült, a közönséges fajok mellett – a tavalyi évben előkerült – őzlábgalócák is újra megjelentek az ártéri legelőkön. Emellett örvendetes módon egy újabb védett gombafajt is észleltek, mégpedig az óriás bocskorosgombát. Ezen faj védettségét indokolja, hogy igényli az idős fákat, bolygatatlanul korhadó fatörzseket. Egy nagyméretű, látványos gombáról van szó. Tönkje általában 6-15 centiméter hosszú, 1-2 centiméter széles, hengeres. Kalapja elérheti a 15 centiméteres átmérőt. Fiatalon tojásdad, majd harang alakúból kiterülő, fehéres-sárgás színezetű. Nevét onnan kapta a faj, hogy tönkjének tövénél sárgás-barnás, jól fejlett, hártyás bocskort visel.