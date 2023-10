– Az összetartozás jegyében szinte minden munkatársunk önkéntesen jelentkezett erre a nemes célra hangsúlyozta Szőke János, a Szőke és Társai Kft. egyik tulajdonosa, aki példát mutatott munkatársainak is. – Reméljük, hogy ennek a több mint 20 önkéntesnek az önzetlen vállalásával is tudunk segíteni a rászoruló, beteg embereken. Mindenki egyért, egy mindenkiért! A Meszlényi-Autóval együtt a békéscsabai Almáskerti Ipari Parkban van a székhelyünk, így össze tudtunk jönni egy ilyen nemes cél érdekében is.

Ezt erősítette meg Meszlényi Dániel, a Meszlényi-Autó pénzügyi igazgatója is. Náluk sem volt kérdés, hogy aki tud, ilyen módon is segítsen, hiszen egy véradással három élet menthető meg. Csaknem 20-an jelentkeztek.

Pocsajiné Kis Mária Erzsébet, a Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének véradásszervező koordinátora elmondta, mindig öröm számukra, amikor cégek is megkeresik őket, hogy az ott dolgozók szívesen lennének donorok véradásnál.

– A vérre mindig szükség van, tehát az ilyen kezdeményezések esetében is szívesen kitelepülünk az adott helyre – hangsúlyozta a Vöröskereszt munkatársa. – Átbeszéljük a technikai hátteret is, hiszen minden előírásnak, higiéniai követelménynek meg kell felelni. Ez most is így történt.