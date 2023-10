Megtudtuk, hogy immár bőven meghaladja a 100 főt azok száma, akik valaha voltak bibliaórán a kórházi dolgozók közül. Az eltelt 25 év továbbá azt is magával hozta, hogy egyre több bibliakörös lesz nyugdíjas, akik változatlanul eljárnak alkalmaikra. De igyekeznek nyitni a fiatalabb korosztály felé is, jó ugyanis megtapasztalni, hogy többen is bekapcsolódtak közösségükbe közülük is.

Az elmúlt évek egyik legnehezebb időszakára visszaemlékezve a kórházlelkész elmondta, bibliakörüket több szempontból is megpróbálta a Covid-járvány. Egyrészt a munkájukat érintő fokozott megterhelés, az állandó bizonytalanság, és az átvezényelések miatt, majd amikor közülük lettek betegek, valamint amikor nem tarthattak bibliaórákat a kápolnában hosszú hónapokon keresztül. Ez a kényszerű helyzet viszont tettekre sarkallta őket, így létrehoztak egy levelező csoportot, amely 17 fővel indult, ma pedig már mintegy 60 főnél tartanak.

Ebbe a csoportba bárki jelentkezhet a kórházi dolgozók közül e-mail címe megadásával 2020 tavasza óta, ahova imakéréseket is lehet küldeni, illetve Mai biztató címmel minden reggel rövid bátorító áhítatot ír és küld a levelező csoport tagjainak. Ezen kívül a Facebook-on is naponta küldte a legkritikusabb időszakban a biztató üzeneteket, és folyamatos telefonos készenlétben biztosította a lelkigondozás lehetőségét.

Bibliaóra helyett pedig, amikor még azt sem tarthattak, videó áhítatokat készítettek és küldtek, valamint leírt prédikációt imádsággal és énekkel. Később több alkalommal tartottak szabadtéri bibliaórát, és jó néhány alkalomra befogadta őket a gyulavári református gyülekezet.

Végül hangsúlyozta, amíg több gyülekezetből azt a hírt kapják, hogy a járvány kezdete óta csökkent az istentiszteletekre járók száma, addig gyulai bibliakörünkben létszámbeli és lelki növekedést is tapasztalnak.

Azt pedig, hogy mit jelent a gyulai kórház bibliaköréhez tartozni, a csoporttagok igyekeztek összefoglalni és a kápolnájukban közzé is tették a jubileumi hálaadó ünnepségükön.