A Csónakázó-tó partfalánál szabad szemmel is lehet látni, hogy statikai problémák jelentkeztek – mondta el a képviselő-testület csütörtöki ülésén dr. Görgényi Ernő. A polgármester kifejtette, 2020-ben elkészíttették a tó rézsű állékonysági vizsgálatát és talajmechanikai szakvéleményét, ami alátámasztotta, hogy be kell avatkozni, ezért terveket készíttettek. A szakemberek lábazati kőszórás kialakítását javasolták, mely kivitelezése során a kőburkolat mögötti vizek kivezetése biztosítható, viszont a víz nem mossa közvetlenül a partot, illetve a hullámverésektől is véd.

Az önkormányzat idei költségvetésében beállították a fejlesztés költségét, azonban az áremelkedések, illetve – mivel újabb munkák váltak esedékessé, nagyobb összegre van szükség. Ennek kapcsán a polgármester elmondta, indokolttá vált a vár homlokzatvilágítását biztosító kábelhálózat cseréje, mivel azzal az elmúlt években több alkalommal is probléma merült fel. Előfordult, hogy nem működött a díszvilágítás a kábel állagromlása miatt. Ugyancsak bekerült a beruházások közé a vár és a barokk támfal között elhelyezkedő jelenleg rendezetlen gyöngykavicsos sétány Stabilizer burkolattal való ellátása, mely mind közlekedésbiztonsági szempontból, mind esztétikai szempontból indokolt. Kastélyok, patinás épületek parkjaiban gyakran használják ezt a módszert, Gyulához legközelebb Pósteleken található ilyen.

Dr. Görgényi Ernő kifejtette, ezeket a kapcsolódó kivitelezéseket a partfalvédelmi beruházással egy ütemben célszerű elvégezni. A munkákra a beállított 32 millió forint betervezett költségkeret nem elegendő, így a testület további 29 millió 879 ezer forintot biztosított a céltartalékból.

A testület a gyakorlati tapasztalatok alapján módosította az állattartás szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. A közös tulajdonú ingatlanok esetében fellépő viták esetében szembesültek a szakemberek, hogy vannak használati megállapodások, amelyek alapján állattartással kapcsolatos nézeteltérések rendezhetők lennének. Ennek megfelelően a közös tulajdonban lévő ingatlanon történő állattartáshoz az ingatlan tulajdonosainak hozzájárulása szükséges, amennyiben az állattartással kapcsolatosan a tulajdonosok eltérően nem állapodtak meg, vagy annak szabályairól az ingatlan közös tulajdonban álló részének használatára vonatkozó használati megállapodás eltérően nem rendelkezik. Társasházban állat a társasház szervezeti és működési szabályzatában és az annak mellékletét képző házirendben foglaltak szerint tartható.

A testület pontosította, hogy nem csak szökőkutakban, hanem azok medencéiben is tilos állatokat fürdetni. Mivel a városban két újabb kutyafuttató terület létesült, a Budapest körút 48. szám alatti társasház és az Élővíz-csatorna között kijelölt területen, illetve a Ferencesek tere kijelölt területén, így azok is bekerültek a rendeletbe. Ez azért lényeges, mert kutyákat futtatni, illetve szabadon engedni a célra kijelölt területeken lehet. Fürdőzői panaszokra reagálva a testület úgy módosította a rendeletét, hogy a Gyula-Városerdőn üzemelő szabadstrand területén kutyát az élővízben fürdetni tilos.

– 2023-ben furcsa, de úgy, tűnik szükséges – jellemezte dr. Görgényi Ernő a következő változtatást, amivel a trágya közterületen történő tárolását tiltotta meg a testület.