Mikor lesz végre telefonunk? Ez is lehetett volna a címlapsztori címe, melyben arról számolt be a telefonos cég vezetője, milyen vonalas telefonos fejlesztések várhatók településeinken. Ma is aktuális téma a csabai kerékpárút-hálózat fejlesztése, ez már harminc éve is napirenden volt.

A 3. oldalon friss tudósítást adott a lap a csabai közgyűlésről, de egy érdekes kishír is megjelent: kihelyezett frakcióülést tart majd a Független Kisgazdapárt Békésen, melyre Torgyán József elnököt is várják.

A Rábai Táncegyüttes legújabb sikeréről írt a lap az 5. oldalon. A keresztnevek aktuális toplistáját is összeállított az újság: a Bettina és a Tamás vezetett akkor.

Egy nagy port felverte budapesti bankrablásról olvashatunk a 13. oldalon, melyben azt fejtik ki a rendőrség vezetői, miért nem kérték a bankrablók kézre kerítéséhez az akkori különleges alakulat, a Rendőri Ezred segítségét.

Nyugodt csapatépítésel NB II-es álmokat szövögetnek a fürdővárosban - egyebek mellett erről számol be a lap a sportoldalon.

