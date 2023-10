Befejeződött az orosházi kórház udvaráról nyíló intézeti gyógyszertár felújítása, az ideiglenes helyről már vissza is költöztek, így hétfőtől újra a korábban megszokott helyén van nyitva a patika.

A beruházás heteiben teljesen megújult a külső rész, a gyógyszertárhoz vezető lépcső és az akadálymentes megközelítést biztosítandó rámpa új burkolatot kapott, megerősítették, felújították az előtér tetőszerkezetét is. A patikában új, jól záródó, hang- és hőszigetelt műanyag nyílászárókat építettek be, a bejárati ajtó fölé légfüggönyt szereltek. Jelentősen bővült az ügyféltér és az eladótér, így az eddiginél tágasabb, kényelmesebb helyen tudják kiszolgálni a vevőket, valamint biztosított a mozgásukban valamilyen módon korlátozottak kiszolgálása is.

A kórházi gyógyszertár nyitva tartása: hétfő-péntek: 8-17 óra, szombat: 8-12 óra.