Megújult az eleki sporttelep

Sikeresen lezárult egy újabb projekt, de a munkát folytatjuk a sporttelep fejlesztésének vonatkozásában is – adta hírül a napokban Szelezsán György, Elek polgármestere. Részletezte, hogy az Eleki Utánpótlás Sportegyesülettel összefogva közel 6 millió forintos, a Magyar Falu Program által nyújtott vissza nem térítendő pályázati forrásból járdát építettek, hőszigetelték az öltöző és a szertár épületét, a mindig beázó szertár tetőszigetelését is megoldották, valamint nemesvakolattal vonták be az épületeket.

Vásári Erzsébet

A fentieken kívül önerőből fejlesztették az áramhálózatot, valamint szintén Magyar Falu Programos pályázatból egy faházat is telepítettek a sporttelepre, ami közösségi célokat szolgál és rendezvények alkalmával büféként is üzemel.

Szelezsán György hangsúlyozta, folytatják a fejlesztéseket, és TAO pályázati forrásból folyamatban van a műfüves pálya építése, illetve most készítenek elő egy pályázatot a futópálya felújítására, valamint mosdók, új öltözők és egy klubház építése érdekében. Végül ismertette, a sporttelepen több mint százan sportolnak rendszeresen, valamint számos civil és városi rendezvény helyszíne is, ezért fontosnak tartja, hogy ezek a tervezett fejlesztések is minél hamarabb megvalósuljanak. A polgármester tájékoztatója mellé néhány fotót csatolt a felújítás utáni sporttelepről, valamint arról is, hogy 4 évvel ezelőtt, milyen állapotokkal vették át a sportpályát.

