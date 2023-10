Rendhagyó módon ünnepelt az idősek világnapján a község. Összefogott az önkormányzat, a Károlyi Bernát Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola szülői munkaközössége, a tantestület és minden diák. Hangulatos, emlékezetes esemény helyszíne volt hétfőn az ország kemencéje melletti park. Előkészítették a nagymamák, nagypapák, szülők segítségével a sütőtököket, majd a kemencében sült a finomság. A gyerekek pedig, kivétel nélkül minden tanuló, műsorral lepte meg hozzátartozóját. Megható pillanatok részeseivé váltak a jelenlévők.

Műsorral készültek, mindenki szerepelt.

Forrás: Facebook

– Tanulóink 50 százaléka más településről érkezik hozzánk, de ez nem jelentett akadályt, hogy ők is invitálják nagyszüleiket a kivételes alkalomra. A helyi nyugdíjasokat is meghívtuk, hogy meglepjük őket. Nagyon készültünk e rendhagyó alkalomra – mesélte az igazgató, Pintér Edit és a helyettese, Balogh Éva.

Megmozdult a falu e remek kezdeményezés és a hívó szó hatására. Közös volt az előkészület, generációk fogtak össze. A gyerekek bemutatkozása is jól sikerült, majd a műsort egy közös tánc zárta, amibe bevonták a nyugdíjasokat.

A sütőtök mellé teát is kínáltak a diákok a parkban

Forrás: Facebook

– Ahogy minden más alkalommal, most is az volt a célunk, hogy kinyitva iskolánk kapuját, szorosabbra fűzzük a kapcsolatunkat a falubeliekkel, a hozzátartozókkal. Ezt minden alkalommal kiválóan segítik a közös tevékenységek. Jó volt látni most is, hogy beszélgettek az idősek nemcsak egymással, hanem a gyerekekkel is, megmutatták, ők hogyan készítik a sütőtököt, elmagyarázták nekik. A diákjaink pedig aranyos és kiváló házigazdáknak bizonyultak, teával is kínálták a résztvevőket – sorolta az igazgató e szép nap élményeit.