Budapesti győzelem született a tartalékos katonák békéscsabai versenyén

Kettős budapesti győzelem született a Sárgarigók Vonulása 2023. elnevezésű nemzetközi, tartalékos katonák számára szervezett járőrbajnokságon, amelyet Békéscsabán, az AB Expo, Póstelek és a repülőtér területén rendeztek meg szombaton. A megmérettetés ünnepélyes eredményhirdetését, egyben zárórendezvényét vasárnap tartották a megyeszékhely főterén. A Magyar Honvédség Területvédelmi Erők Parancsnokságának parancsnoka, dr. Drót László ezredes elmondta, a magyar tartalékosok napja alkalmából rendezett programok között kiemelt helyet foglal el a járőrverseny. Szegedi Balázs, a vármegyei közgyűlés alelnöke elmondta, az esemény tisztelgetést jelentett a legendás 101. gyalogezred és mindenki előtt, aki magára ölti a katonaruhát.

Több ezer érdeklődőt vonzott a kétnapos Lecsófesztivál Békéscsabán

Több ezer érdeklődő vett részt szombaton és vasárnap a békéscsabai Lecsófesztiválon, amelynek a Gabonamúzeum adott otthon. Mindkét nap a lecsóról, a gasztronómiai hagyományokról, a kiváló helyi termékekről és alapanyagokról szólt. A vasárnapi főzőversenyen tizennégy csapat készítette el saját különleges ínyencségét. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő elmondta: Békés vármegye az ország éléstára, szinte minden megterem itt, így az is, ami a kiváló lecsóhoz szükséges. A főzőverseny zsűrijének elnöke, Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács szerint a lecsó a magyar konyha egyik alapja. A szervező, Frankó Attila a két nap során összesen 300-500 adag lecsót, valamint brindzás haluskát készített és kínált térítésmentesen a látogatóknak.

Jótékonysági célokat is szolgált a negyedik Csabai Könyvbörze

Szerelmes regények, krimik, gyermekkönyvek, folyóiratok – mindenféle könyvvel lehetett találkozni szombaton a Békés Megyei Könyvtár környékén, ahol immár negyedik alkalommal hívtak életre könyvbörzét. A betűkre éhesek negyven árusító asztal körül kutakodhattak. A szervezők egyike, Garay Éva elmondta: egyre többeket vonz a börze, hiszen a tapasztalatai és a visszajelzések szerint az érdeklődők olcsón, pár száz, esetleg ezer forintért szerezhetnek be minőségi, ám mások által esetleg megunt kiadványokat. Úgy véli, a rendezvény jelzi, hogy továbbra is van létjogosultságuk a papír alapú könyveknek. A korábbiakhoz hasonlóan a mostani könyvbörze is szolgált jótékonysági célokat.

Bemutatkozott a Munkácsy Negyed rendezvényén a Mensa csapata

A Munkácsy Negyed szombati, Őszköszöntő rendezvényén megjelent a Mensa HungarIQa Egyesület csapata is, várták az érdeklődőket a Munkácsy Mihály Múzeumban és a Békés Megyei Könyvtárban egyaránt. A gyerekek számára többek között logikai játékokat hoztak, de volt városismereti kvíz is apróbb ajándékokért, emellett intelligenciával kapcsolatos előadást tartottak, sőt tesztírásra szintén adtak lehetőséget. Mint ahogy azt dr. Kovács Katalin elnök elmondta, a Mensa HungarIQa Egyesület idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Országos szinten közel ötezer tagnál járnak, Békéscsabán pedig 60-70 tagot számlálnak.

Kolbászolimpiát rendeztek a nyugdíjasoknak a CsabaParkban

Kolbászolimpiát szervezett szombaton, az idősek világnapja alkalmából Békéscsabán, a CsabaParkban a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége. Az eseményre 34 településről érkeztek, Orosházától Békésen át Biharugráig, és összesen 21 csapat készített kolbászt, az egyletek teljesítményét szakértő zsűri értékelte. A programot zene és tánc, kulturális műsor egyaránt színesítette. Szrenka Pálné elnök elmondta, hogy a szövetség közösségépítő céllal rendezi meg minden évben a kolbászolimpiát, hogy az idősek szeretetben és együtt legyenek, beszélgessenek. Kiemelte, hogy a szövetség a legaktívabb segítőit is jutalmazta a rendezvényen, ugyanis, mint fogalmazott, csapatmunkáról van szó.

Újabb Munkácsy Mihály-ereklyékkel bővült a múzeum gyűjteménye

Újabb ereklyékkel bővült a békéscsabai múzeum koronaékszere, Munkácsy Mihály-relikviagyűjteménye, amely az eddigi 584 után immár 589 darabot számlál. Az intézményben pénteken tartott sajtótájékoztatón több emléket mutattak be: egy, a festőfejedelemről a 19. század végén készült fényképet; egy, a géniusz által írt levelet; valamint egy, a belga üdülőhelyen, Ostendében készült rajzot, amelyet korábban megtekinthetett a közönség a Munkácsy fürdőzik című időszaki kiállítás keretében. A Munkácsy Mihályról készült egészalakos portréfotót a dél-franciaországi Bédarieux-ban készítette egy fotográfus 1886-ban vagy 1890-ben. A levélről azt kell tudni, hogy azt a festőfejedelem akkori titkárának, Écsy Ferenc József festőművész, fotográfus számára írta 1891-ben, és felvételekről érdeklődött benne.

Átadták a Napraforgó felújított, kibővített épületét

Óriási mérföldkövet jelent a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete életében, hogy 500 négyzetméterrel bővítették és felújították, sőt teljesen akadálymentesítették egy lift beépítésével az egyesület Napraforgó intézményét. A békéscsabai Kölcsey utcában összesen száz fiatallal, többek között súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekekkel is foglalkoznak nap mint nap. A több mint 350 millió forintos beruházást pénteken adták át ünnepélyes keretek között. Az egyesület elnöke, Kovács Ágnes hangsúlyozta: a méltóságteljes élet jár mindenkinek, függetlenül attól, hogy milyen hátránnyal születik. A fogyatékosság egy társadalomban nem jelenthet hátrányt, ha felépítenek megfelelő szolgáltatásokat, rendszereket. Kiemelte: elkötelezettek voltak és lesznek is.