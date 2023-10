Gyula Mint azt előzetesen Dézsi Jánostól, a bibliotéka igazgatójától megtudtuk, a müncheni Internationale Jugendbibliothek állományából származó gyűjtés alapján készült plakátkiállítás az ezredforduló óta megjelent eredeti és szokatlan példák válogatása. A kiállítás bemutatja, hogy a Grimm testvérek kanonizált szövegeit, a német kultúra ikonjait hogyan jelenítik meg, értelmezik vagy aktualizálják Európa más országaiban saját képi tradíciók mentén. 13 ország illusztrátorai alkottak maguknak teljesen saját képet a Grimm-mesékről. A Goethe-Institut támogatásával készült vándorkiállítás október 14-ig tekinthető meg a könyvtár nyitva tartási idejében.

A hétfői megnyitón Dézsi János köszöntötte a megjelenteket, majd német és magyar nyelven mondott megnyitó beszédet Mittag Mónika, a Gyulai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Fotó: Bencsik Ádám

– Virtuális valóság, mesterséges intelligencia, önvezető autók. Vajon hova vezet a sok újdonság minket, tudunk-e majd lépést tartani ezzel a gyors fejlődéssel, és mit hoz a jövő? – tette fel a kérdést köszöntője elején. – Mindannyian érezzük, hogy napjaink nagy kihívás elé állítanak minket. Mindent újra feltalálunk, újra gondolunk, megalkotjuk az új technológiai világot. Teljesen felforgatjuk a természet megszokott rendjét, megszabadulunk az elavult dolgainktól, mert a régi már nem értékes? Szerencsére ez csak egyfajta elmélkedés, és hogy vajon helyes-e. Ezt a kérdést most még nem tudjuk megválaszolni, de vannak sokan, akik másként gondolkodnak.

Mittag Mónika hangsúlyozta, mindez nem jelenti az, hogy le kell ragadnunk a múltban, de tanulnunk kell belőle.

– Levonhatjuk a tanulságokat és kivesszük azt, ami hasznos nekünk, amiből tanulhatunk, amire támaszkodhatunk. S pontosan ez történik most itt is – fogalmazott. – Mindannyiunk előtt ismert, hogy a híres Grimm-meséket, amelyeket a Grimm testvérek gyűjtöttek össze, eredetileg felnőtteknek írták. Ezért nagyon sok mindent bele tudunk magyarázni egy-egy történetbe, azonosulhatunk a szereplőkkel, vagy a cselekedeteikkel. A motiváció ugyancsak nagyon fontos minden mesében, hiszen abból tudjuk levonni a tanulságokat. A legjobb mégis az, hogy minden történetet belehelyezhetünk a hagyományainkba, a saját életünkbe, a mindennapi problémáinkba, és általa segítséget kapunk a nehézségeink, elakadásaink megoldásában.

Kiemelte, különösen örül, hogy a kiállítást Gyulán is megtekinthetik. A mesék által pedig a német kultúrát is jobban megismerhetik, és a német nyelvet is jobban gyakorolhatják az érdeklődők.

– Mindezek nagyon fontosak ma Európában, az európai kultúra erősítése érdekében – tette hozzá. – Hagyjuk, hogy magukkal ragadjanak a képek, hidat képezve a múlt, a jelen és a jövő között. Remélem, sikerül mindenkinek meglátnia, hogy mik azok az örök érvényű igazságok, amelyekre a gyorsan rohanó világunkban támaszkodhatunk.

Niedermayer Hermina könyvtáros szakember, a tárlat szervezője elmondta, a vándorkiállítás év végéig több helyre is eljut majd, összesen hét könyvtárban tekinthetik meg az érdeklődők. A plakátkiállítás a Grimm-testvérek mesefeldolgozásait tartalmazza, a történeteket tizenhárom európai ország illusztrátorai gondolták egy kicsit újjá.

Kifejtette, a kiállításnak van egy cselekménysora, éppen úgy, ahogy a mesékre jellemző. A hős elindul útján, próbatételek elé néz, fenyegetettséggel, különböző helyzetekkel találkozik, hogy azokon felülkerekedjen, és eljusson a boldog végkifejletig. Ezt tükrözi a tematika is. A látogatók találkozhatnak a teljesség igénye nélkül Jancsival és Juliskával, Piroska és a farkassal, Hamupipőkével, Csipkerózsikával és a Grimm-mesék jó pár ismert alakjával. A 21. századi illusztrátorok a plakátokkal egy kicsit új megközelítést adnak a történeteknek, és teljes mértékben mást láthatunk, mint amit megszoktunk a filmekből vagy akár a mesekönyvekből.