Elszaporodtak ezek az ügyek. Ahogy a békéscsabaiak, úgy a közterület-felügyelők, a mezőőrök is jeleznek illegálisan lerakott hulladékokat – mondta a minap sajtótájékoztatón Szarvas Péter polgármester, hozzátéve, hogy nemcsak az esetek száma emelkedik, hanem a szabálytalanul kihelyezett szemét mennyisége is nő. Hangsúlyozta, hogy óriási összegekbe kerül az önkormányzatnak az, hogy rendet tegyen ezeken a helyszíneken, évente 10 millió forint megy el, idén több is fog.

Az egyelőre csak tervezett és most véleményezésre megküldött rendelet több feladatot is tartalmaz. A közterület-felügyelők és a mezőőrök folyamatosan ellenőriznek, és az elhagyott hulladékokkal kapcsolatban feljegyzéseket készítenek. Ha beazonosítható az elkövető, a tettes, akkor az ügyet átteszik az illetékes hatósághoz a bizonyítékokkal együtt. Közben az önkormányzat haladéktalanul gondoskodik a szemét elszállításáról a városgazdálkodási kft. közreműködésével.

Persze a békéscsabaiak is jelezhetik, ha illegálisan lerakott szemétkupacot találnak: küldhetnek e-mailt a polgármesteri hivatal számára, de a város honlapján található közterületi hibabejelentőn szintén kérhetnek intézkedést. A rendelet tervezetében fontosnak ítélik a szemléletformálást is: azaz tájékoztató anyagokat készítenek, hogy mit hogyan kell gyűjteni, elhelyezni, pontosan azért, hogy ne a közterületeken kössenek ki a hulladékok.

A Fidesz-frakció nevében Opauszki Zoltán, a város környezetvédelemért is felelős tanácsnoka jelezte: időszerű és fontos is rendeletet alkotni, hiszen Békéscsaba számtalan helyszínén jelennek meg illegálisan lerakott hulladékok. Ő is rengeteg levelet írt azért a polgármesteri hivatalnak, mert a jaminai választókerületében ugyancsak voltak hasonló esetek, akár ismétlődő módon, elképesztő mennyiségben. A rendelet megalkotásának szerinte üzenete is van, és egy helyre gyűjtik azokat a tudnivalókat, szabályokat, amelyek erre a témára vonatkoznak.

Arra is választ adott, hogy miért helyeznek el ilyen sok hulladékot illegálisan. Az elmúlt időszakban ugyanis jelentős mértékben nőttek azok a díjak, amiket ki kell fizetni, ha valaki szabályosan, a hulladéklerakón szeretné elhelyezni szemetét. Ezért a Kétegyházi úton várhatóan hamarosan megnyíló hulladékudvar – ahol bizonyos mennyiségig ingyen lehet elhelyezni akár veszélyes szemetet, akár építési törmeléket – enyhít majd a probléma nagyságán. Jelezte ugyanakkor, hogy most is elég lenne csak Gyuláig menniük a szabálytalankodóknak, hiszen ott ugyanezekkel a feltételekkel működik a hulladékudvar, azt igénybe vehetik a békéscsabaiak.