– Gyakran halljuk napjainkban, hogy egyre több a mentális egészségünket romboló hatás. Pető Dorina, a Mélylevegő Projekt társalapítója, az MCC egészségügyi projektekért felelős munkatársa a békéscsabai pedagógus konferencián többek között azt fejtette ki, hogy bár nem lehet egzakt módon meghatározni, mennyire nőtt a mentális megbetegedések száma, a felvetés mindenképpen azt magyarázza, hogy foglalkozni szükséges a problémával – számolt be az eseményről az MCC Békéscsaba Facebook-oldala.

Az előadás során a szociálpszichológus sorra vette a leggyakrabban előforduló gondokat, mint a depresszió, a szorongás, vagy a kiégés. Ezek mellett szó volt a social media térnyerésének a társadalomra gyakorolt hatásáról is. A szakember kifejtette, hogy nem lehet egyértelműen károsnak determinálni a jelenséget, hiszen pozitív hozadékai is vannak. Ilyen például a kommunikációs lehetőségek széles köre és a könnyebb kapcsolatfelvétel. Ugyanakkor nem rejtette véka alá az addiktív hatásokat: egy új kutatás szerint a fiatal korosztályban nem ritka a napi 12-14 órás készülékhasználat.

Pető Dorina fiatal szakemberként első kézből nyújtott betekintést a pedagógusok azokról a problémákról, amelyekkel a generáció küzd, mindemellett gyakorlati tanácsot is tudott adni ezek orvoslására. A konferencia célja volt az is, hogy a gyakorlatban is használható megoldásokat adjon a pedagógusoknak, így az előadás végén a közönség tagjai a mindennapi iskolai gyakorlatban felmerülő kérdéseikre is választ kaptak.