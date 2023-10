A Mozgáskorlátozottak Dél-Alföldi Regionális Egyesületének helyi csoportja a minap tartotta közgyűlését a méhkeréki művelődési házban – írta Tát Margit polgármester a közösségi oldalán. Mint ismertette, a mozgáskorlátozottak ritkán tudnak összejöveteleken találkozni. Ezért is fontosak ezek az alkalmak, mert ilyenkor lehetőség nyílik kötetlen beszélgetésre, információcserére is. Fenesi Balázs elnök több támogatásról, kedvezményről beszélt, valamint a településvezető is felhívta a figyelmet az önkormányzat által most bevezetett lakásfenntartási támogatásra, ahol a jogosultsági feltételek vizsgálata során a fogyatékossággal élők kedvezőbb elbírálásban részesülnek.