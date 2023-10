Kálmán Tibor, Békés polgármestere – aki maga is tevékenyen bekapcsolódott a kolbászgyúrásba – elmondta, a csapatok még az előző évek magas nívójához képest is előreléptek.

– A nap a kiváló békési kolbász mellett a közösségekről, a barátkozásról, egymás még jobb megismeréséről is szólt – tette hozzá. – A békési kolbász egy valós, óriási értéke a városnak, míg a standokon, a csapatok öltözékében egyaránt megjelent a humor, a hagyomány. Az óvodák, a bölcsődék, tűzoltóink, néptáncosaink, intézményeink, baráti társaságok, civilek egyaránt itt voltak, és bemutatták, hogy mennyire jó békésinek lenni.

Polgár Zoltán alpolgármester, a kolbászvigalom kezdeményezője elmondta, a programot több cél mentén hívták életre.

– A békési kolbász országosan is ismert és népszerű. Természetesen szeretnénk a gasztronómiánkhoz kapcsolódó tradíciókat megőrizni. Emellett a kolbászvigalom a közösségek rendezvénye is, ahol a baráti társaságok, munkahelyi kollektívák kötetlen formában érezhetik jól magukat. Napjainkban nagyon fontosnak tartjuk, hogy erre is lehetőséget biztosítsunk – emelte ki.

Okányi Mihály, a Belencéres Néptáncegyüttes művészeti vezetője elmondta, az együttes tagjaival úgy gondolják, fontos, hogy a Békéshez, a városhoz kötődő közösségi és kulturális rendezvényeken jelen legyenek.