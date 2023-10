Csépai István, a Gyulai Kutyás Klub elnöke lapunknak elmondta, hét évvel ezelőtt szervezhettek Gyulán hasonló kiállítást, hét esztendő után nyerték el ismét a rendezési jogot. Az összfajtás megmérettetésre közel háromszáz kutyát neveztek gazdáik összesen 10 kategóriában, úgynevezett FCI fajtacsoportban.

Csépai István kitért arra, hogy a kiállításra az ország számos tájáról jöttek résztvevők, egyebek mellett olyan távoli helyekről is, mint Mátészalka, Budapest vagy Székesfehérvár.

– Az M44-es gyorsforgalmi útnak köszönhetően Békés vármegyei megközelíthetősége sokat javult, éppen ezért olyan településekről is elutaztak Gyulára, ahonnan korábban nem – tette hozzá a klub elnöke. A kutyákat nemzetközi, 9 tagú bírói kollégium értékelte, közülük ketten érkeztek Romániából, ketten Szlovákiából, a többi bíró pedig Magyarországról.

Csépai István kiemelte, hogy a rendezvény létrejöttét nagyban segítette a gyulai önkormányzat, illetve a város polgármestere, dr. Görgényi Ernő, és ugyancsak nagy segítséget adott a programhoz a Gyulasport Nonprofit. Kft., illetve annak ügyvezetője, Kertes István. A szervező klub elnöke szólt arról, hogy egy ilyen kiállítás megrendezéséhez számos kritériumnak kell megfelelniük, biztosítanuk az orvosi és az állatorvosi ügyeletet, a menekülő útvonalat és számos egyéb eszközt.

A programot a szervezők tudatosan úgy állították össze, hogy az érdeklődők is találjanak a kedvükre valót. 12 órától kutyabemutatót láthatott a közönség, illetve Best in Show is szórakoztatta a megjelenteket. Utóbbi keretében a fajták legjobbjait is összevetették, és közülük került ki a három győztes. A fődíjat pedig egy vörös ír szetter érdemelte ki.

A szervezők megemlékeztek a gyulai klub tragikus hirtelenséggel elhunyt elnökségi tagjáról, Majernyik Józsefről, akinek egyik legfőbb álma volt az országos verseny megrendezése. Az eseményen megnyitó beszédet mondott dr. Görgényi Ernő polgármester.