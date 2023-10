– A katonai-védelmi együttműködés területén az Egyesült Államok szövetségese az Európai Uniónak – mondta el hírportálunknak előadását megelőzően a kutató. – Ugyanakkor más területeken a gazdaságban, technológiai téren, illetve a kereskedelemben a riválisunkká kezd válni, noha az EU, az európai államok kereskedelmi mérlegében, az export mértékét tekintve is azt látjuk, hogy első számú partnerük az Egyesült Államok. Főleg a Trump adminisztráció óta ellenben azt tapasztaljuk, hogy egy nagyon védekező állást vett fel az amerikai gazdaság, és minden olyan termékét, ami versenyben van a világpiacon, próbálja megvédeni. Ilyen volt az alumínium és az acél tilalma is, ami heves vitát váltott ki két nagy gyártó, a Boeing és az európai Airbus között, de más technológia versenyt is lehetne említeni.

Kozma Klementina elmondta, az Egyesült Államok Európával való kapcsolatát az is befolyásolta, hogy a 2000-es, 2010-es évektől kezdve Kína exponenciálisan növelte a gazdasági termelését és szerepét a globális gazdaságban. Az Európai Unió mind az Egyesült Államok, mind Kína számára kiemelkedő piac, 500 millióan élünk lassan a kontinensen, és ez egy olyan terület, ahová mindenki szeretné eladni a saját termékét. Viszont az Európa által gyártott termékeket kevésbé akarják előnyben részesíteni.

A kutató kifejtette, Európa egyik komoly problémája, hogy rengeteg kis államokból áll, amelyek megosztottak és a különböző érdekekkel rendelkeznek.

– Ha sikerülne olyan közös nevezőt találni, amely minden egyes európai államnak megfelel, akkor hasonló védőmechanizmusokat húzhatunk fel, mint az Egyesült Államok. Így megpróbálhatnánk, minél jobb alkupozíciókat kihozni a lehetőségekből – emelte ki. – Európának stratégiai autonómiára van szüksége, amit csak akkor lehet érni, ha megfelelő védelmi képességekkel rendelkezik. Egyes álláspontok szerint, és az új német álláspont is afelé mutat, hogy így a gazdasági érdekeinket is jobban érvényesíthetjük. A jövő zenéje, hogy miként tudunk, „kihajózni” a keszekusza állapotból.