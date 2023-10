– A nemzeti összetartozásunkat a kolbászkészítés is bizonyítja, Békés vármegye az ország éléskamrája, Békéscsaba pedig a kolbász fővárosa – hangsúlyozta Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. – Itt mindenki tud kolbászt készíteni, és mindenki meggyőződéssel állítja, hogy ő készíti a legfinomabbat. Ma azonban egy szakmai zsűri eldöntötte, hogy valójában ki készítette a szárazkolbászversenyre a nevezők közül a legjobbat.

Nos, ő nem más, mint a mezőberényi Balázs Tímea. Amikor felhívtuk az eredménnyel, először nem akarta elhinni.

– A férjemmel, Tamással jó ideje készítünk kulárés vastagkolbászt, de álmomban sem gondoltam volna, hogy a mi versenydarabunk – ami az én nevemen futott – lesz a győztes – mondta.

Hölgyeké lett a második és a harmadik díj is a zsűri döntése alapján, és ami először fordult elő, anyja és lánya végzett a dobogón. Az újkígyósi Pallérné Benkó Mónika érdemelte ki az ezüstérmet, a nyolcéves Laura pedig a bronzot. No, azért a sikerekhez jelentősen hozzájárult Pallér Sándor hentesmester, a férj és apuka is, aki nemcsak nevezett a családjával a szárazkolbászversenyre, hanem aktívan rész is vesz a 26. Csabai Kolbászfesztivál október 19-22. közötti eseményein a CsabaParkban, például a Csabai Kolbászklub sátránál a hagyományos sertésfeldolgozás bemutatásán.

Ha pedig már sertésfeldolgozás, Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei elnöke elmondta, térségünk továbbra is az ország éléskamrája, ezen belül a sertéseknek is megtermelik a gazdák a szükséges takarmányt. Ahogy az elnök fogalmazott, a sertéságazat mindig fontos volt, és lesz is Békésben.

Hégelyné Győrfi Ilona, a Csabai Kolbászfesztivál programigazgatója kiemelte, a szárazkolbászverseny nyerteseinek a díjakat a rendezvény ünnepélyes megnyitóján adják át október 19-én, a Mokry Sámuel sátor színpadán. A szárazkolbászverseny nemzetközi volt, ennek megfelelően főként Szlovákiából érkeztek versenydarabok Pozsonytól Megyercsig. A zsűri Ian Opausky kolbászát találta a legjobbnak.