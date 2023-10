Mint hozzátette, az eseménysorozaton rengeteg színes program várta a látogatókat.

– Fontos, hogy minél többen lássák, hogy a lecsókészítés gasztronómiai hagyományaink kiemelt része – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.

Prohászka Béla olimpiai aranyérmes, Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, a lecsófőzőverseny zsűrijének elnöke elmondta, a lecsó a magyar konyha egyik alapja.

– A csapatok kiváló, minőségi alapanyagból dolgozhattak. A verseny ugyanakkor attól is verseny, hogy ezeket az alapanyagokat kicsit másképpen értelmezik – folytatta a gondolatot. Mint kifejtette, a zsűri értékelte a főzőcsapatok környezetét, a konyhatechnológiai eljárásokat, a kreativitást, az ötletességet és természetesen az ízt is. Volt, ahol velőt, gombát vagy éppen kakasherét is felhasználtak, másutt pálinkával illatosították az ételt.

Frankó Attila főszervező, a Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke 2001-ben szervezte meg az első lecsófesztivált Békéscsabán, a hétvégén pedig már tizenötödik alkalommal hívta életre a programot.