Mint minden programunknak, a szombati eseménynek is az volt a legfőbb célja, hogy egy kis jókedvet vigyünk a mindennapokba – mondta el hírportálunknak Nógrádi Csilla szervező, az esemény motorja. Mint kiemelte, az égiektől is segítséget kaptak, hiszen ragyogó napsütésben, szép időben indulhattak el a különleges menetre.

Nógrádi Csilla elárulta, idén gondolkodtak, hogy megtartsák-e a programot, de miután a gyerekek kérték, hogy ne maradjon el, ezért úgy döntöttek, ebben az évben is nekivágnak.

– Mivel szombaton értek rá a legtöbben, ezért ezt a napot választottuk, hogy elűzzük az esetlegesen meglévő ősz eleji rossz hangulatot, a hosszabbodó esték, rövidülő nappalokkal elő-előkerülő rosszkedvet – tette hozzá. – Közben a szokásoknak megfelelően egy kis cukorkával is megajándékoztuk a helyieket. Az eseményre Békésről és Békéscsabáról is érkezett három fiatal, illetve Szanazugból is jött egy lovas hölgy.

Kifejtette, a lidércmenettel egy saját szokást szeretnénk meghonosítani: – Nem akarunk halloweenezni, ezért a magyar kultúrából emeltünk be egy elemet a programba. Mi most amolyan jó lidércként vágtunk neki az útnak, hogy ezzel az apró gesztussal igyekezzünk jókedvet, valami nem anyagi dolgot adni a készülődő szürkeségben – fogalmazott. A csapat meglátogatta a menet egyik állandó résztvevőjét, aki betegség miatt nem lehetett jelen, felkerestek egy tanyát, több házat, illetve még a Lencsési lakótelepre is benéztek. A csapat legfiatalabb tagja háromévesként vett részt az eseményen, de egyébként is nagyon sok fiatal kapcsolódott be a kezdeményezésbe.

Danczik Aida, Danczik Noémi és Dankó Lili Békéscsabáról, Pősze Noémi, Patrícia és Natália pedig Békésről érkezett programra, és öltött annak megfelelő jelmezt, illetve sminket. Az emberek pedig közben mosolyognak, jókedvűek lesznek – árulták el a lányok.

Nyikos Mercédesz Szanazugból érkezett Sonnenrose nevű lovával a programra: – Csilla barátnőm mesélt először a kezdeményezésről, a lehetőségről, megtetszett, és úgy döntöttem, hogy eljövök. Izgalmas, élménydús délutánt tölthettünk együtt – osztotta meg véleményét.

Priskin Jánosné helyi lakosként tartott a menettel: – Nagyon vidám társaságról van szó. Lassan elkezdődik az év nehezebb időszaka, a közelgő halottak napjával. A csapat ezekben a napokban hoz jókedvet a szívünkbe, lelkünkbe – tette hozzá. Mint elmondta, a jó társaság, a közösség mellett nagyon szereti a természetet, a mezőket, a madárcsicsergést, ezek mindig vonzották, ezért is tartotta fontosnak, hogy ott legyen a hétvégi eseményen.

A helyiek pedig nagy örömmel fogadták a „lidérceket”, akadtak, akik csak azért látogattak ki hétvégi kertjükbe, hogy találkozzanak velük, a Lencsési lakótelepen pedig rengetegen integettek nekik.