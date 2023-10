A szakember hangsúlyozta, hogy ahogy a gyakorlat, úgy a verseny során is fontos tapasztalatokkal gazdagodtak, beleláttak például abba, hogy Kazahsztánban miként zajlik az irányítás egy-egy káreseményt követően, hogy milyen hangsúlyt fektetnek a lakosság tájékoztatására. Kiemelte azt is, hogy a találkozót mindenki pozitívan értékelte, a helyiekkel jó kapcsolatot alakítottak ki, és ahogy az ilyenkor szokásos, felvarrókat, sapkákat is cseréltek.