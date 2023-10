Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere beszédében elmondta, hazánkban a daganatos betegségek vezető haláloknak számítanak. A magyar női lakosság körében az emlőrák a leggyakoribb daganatos megbetegedés és a második leggyakoribb daganatos halálok.

– Az emlőrák a diagnosztizált női daganatos megbetegedések 21 százalékát teszi ki. Hazánkban évente közel 9500 új megbetegedést diagnosztizálnak, és 2000-en halnak meg évenként emlőrák miatt – fogalmazott. – A borzasztó statisztika viszonylag könnyen javítható lenne. Kevés rákos megbetegedésre mondható el, hogy időben felismerve teljesen meggyógyítható, de az emlőrák ezek közé tartozik. Ez esetben a teljesen gyógyulás valószínűsége átlagosan 60-70 százalékos, de a lehető legkorábban felismerik, még magasabb. Kiemelte a szűrések és az önvizsgálat jelentőségét.

Szólt arról, hogy napjainkban már előrébb tartunk az egészségünk megőrzése és a betegségek megelőzése kérdésében, mint a ’90-es években.

– Mindez nagyban köszönhető az ilyen jellegű rendezvényeknek – tette hozzá. – A szervezők komoly közösséget építettek, rengeteget segítenek azoknak, akik kénytelenek megtapasztalni ezt a borzasztó betegséget, és azoknak is, akik nincsenek tisztában azzal, hogy mennyit is számít a megelőzés.

Dr. Párducz László, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei elnöke kiemelte, a programmal szeretnék kifejezésre juttatni az egyszerre és az egymás mellett létezés fontosságát, az egymás iránti tiszteletet és szeretetet, hogy együtt könnyebb.

– Csak el tudjuk elmondani, felhívni a figyelmet a második leggyakoribb halálokra, a daganatos megbetegedésekre és azok megelőzési lehetőségeire – folytatta a gondolatot. – Összefogás és megelőzés. Csakis is így tudjuk magunkat, egymást, a társadalmat, a nemzetünket a bajoktól a betegségektől megvédeni. Szükségünk van egymásra, az életünkre, a kapcsolódási pontjainkra.

Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei igazgatója elmondta, a program legfőbb célja továbbra is az, hogy felhívják a figyelmet az egészségügyi szűréseken való részvétel fontosságára. Mint kiemelte, a szakmai programok mellett a lelki egészségre helyezték a hangsúlyt a pénteki eseményen, hiszen valakiről kiderül, hogy beteg, az óriási súllyal nehezedik rá. Ennek jegyében Fontos vagy nekünk címmel Tarné Kondacs Katalin higiénés szakember tartott előadást, de orvos szakemberrel is lehetőség nyílt konzultálni. Az eseményen véradást is szerveztek, voltak szűrések, családi programok, Hősképző elsősegély- és újraélesztés-bemutatóval, valamint a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányág baleset-megelőzési programja is színesítette a rendezvényt. Több kiállítóval is találkozhattak az érdeklődők. A kulturális események sorában az Energy Dance Cool Hip-hop Táncszínház, a Zita Zumba fittness csapata, a 60+ Szenior Tánccsoport, illetve a Táncoslábú Amazonok is felléptek.

A program zárásaként pedig a szép számú, rózsaszín szalagot viselő érdeklődő megtette a hagyományos sétát, amelynek részeként a rendezvénynek helyet adó Béke sugárúti civil háztól, illetve a Vöröskereszt székházától a Világóráig sétáltak. Majd a mellrák elleni megelőzés színében, rózsaszínben játszó belvárosi szökőkúthoz vették az irányt, ahol megemlékeztek azokról, akik már nem lehettek ott a programon, és ismét felhívták a figyelmet a prevenció fontosságára.