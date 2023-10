– A Csabai Kolbászfesztivál a legismertebb csabaikum, az elmúlt évtizedekben védjeggyé vált a Kárpát-medencében és talán világszerte is – mondta dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja. Hozzátette: csabainak lenni nem földrajzi kérdés, annak lenni egyrészt menő, ugyanakkor életérzés is. A kolbászfesztiválon pedig ennél is több, életöröm. Aláhúzta: a Csabai Kolbászfesztiválon mindenki csabai, érkezzen a Kárpát-medence bármely szegletéből is.

Balázs Tímeának Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége alelnöke adta át a díját

Fotó: Lehoczky Péter

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere arról beszélt, hogy rengeteg fesztivált rendeznek minden évben szerte az országban, de hiszi azt, hogy a csabaiak számára a Csabai Kolbászfesztivál az igazi. Egyrészt a csabai kolbász miatt, amely 200 éves múltra tekint vissza, az 1800-as évek elején készítettek először a ma is ismert recept alapján kolbászt. Másrészt azért, mert egy négy napon át tartó színvonalas, hangulatos rendezvényről van szó, amely a hagyományok ápolásáról és a szórakozásról, a jó zenékről szól.

A megnyitó keretében díjazták a szárazkolbász versenyen legjobban szereplőket, idén a mezőberényi Balázs Tímea a kolbászkirálynő.