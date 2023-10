Dr. Szabó Ákos gyógyszerész, a Trial Pharma Kft. vezetője és Dér Mónika projektmenedzser hírportálunknak elmondta, hogy Krausz Ferenc professzorék több évtizedes kutatásainak eredményeként lehetővé válik megfigyelni a molekulákban az elektronok elemi szintű történéseit.

Paparazzóként meg tudják figyelni az elektronok mozgását

– Attoszekudumos időintervallumról beszélünk, ami a másodperc milliárdod részének milliárdod része, ami az ember számára felfoghatatlan. A módszernek köszönhetően, ahogy a sajtóban is fogalmaztak, kvázi paparazzóként meg tudják figyelni az elektronok mozgását. Egy komoly fizikai felfedezésről van szó, ami a mindennapokban is használható lesz a jövőben – emelte ki dr. Szabó Ákos.

Erre épül a molekuláris ujjlenyomat módszere, amivel különböző rákos megbetegedéseket, szívkoszorúér problémákat, cukorbetegséget is előre tudják jelezni. A Nobel-díjas kutató a napokban egy interjújában kiemelte, hogy néhány évvel ezelőtt Palkovics László még miniszterként támogatta a projektet, és rendelkezésre bocsátotta azokat a forrásokat, amivel az egész világon egyedülálló klinikai vizsgálatot indítottak el, tízezer magyar állampolgár bevonásával.

A Dr. Szabó Ákos által koordinált szakembergárdát 2021 nyarán keresték meg a Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központtól, hogy vegyenek részt az egészségügyi vizsgálatban. Így Magyarországon összesen húsz helyen állítottak fel vizsgáló központokat, amelyből nyolc tartozik a Trial Pharma Kft.-hez.

Dér Mónika projektmenedzser elmondta, hogy azoknak, akik bekapcsolódtak a programba, először 4, majd 11 havonta rendszeres vérvételen kell részt venniük. Ennek fejében kapnak egy ingyenes, nagyon sok paramétert tartalmazó laborvizsgálatot, emellett ösztöntőzőként, hogy minél több alkalommal eljöjjenek, anyagi támogatáshoz is jutnak az állam által jóváhagyott módon.

– A hagyományos, napjainkban szokásos laborvizsgálatoknál ugyan különböző paraméterekre vizsgálják az emberek vérét, de jellemzően a betegségeket nem a megfelelő fázisban fedezik fel. Az új innováció segít „lefotózni”, lemodellezni azt az állapotot, amely adott emberre jellemző, ugyanúgy, mint a saját ujjlenyomata. Az infravörös spektrum mutatói előre jelezhetik a rosszindulatú elváltozásokat.

A dr. Szabó Ákos és Dér Mónika által koordinált csapat Békéscsabán, Gyulán és Orosházán egy egy vizsgálóhelyet indított 2021 őszén, több mint 3000 résztvevővel, országosan közel 6300 páciens tartozik hozzájuk. Központjuk Békéscsabán, a Derkovits soron található.

Dér Mónika elmondta, hogy az érintettek viziteken vesznek részt, amelyek közül az első a legösszetettebb. Ekkor tájékoztatást kapnak a kutatás céljáról, felmérik a jelentkezők egészségi állapotát, kitérve a korábbi és jelenlegi gyógyszerszedési szokásaira. A levett vérminta egy része a helyi laborba kerül, míg a másik része a szegedi, majd a németországi kutatóközpontba.

Dr. Szabó Ákos kifejtette, Németországban egy kisebb betegmintán a tüdőrák korai felfedezését vizsgálták, és úgy tűnik, hogy sikerült azt kezdeti stádiumban kimutatni. Ugyanígy kutatásokat folytatnak a szív- és érrendszeri betegségekre, cukorbetegségre is.



Tíz éven át tart a vizsgálat

A tízezres hazai vizsgálat 2021 őszén kezdődött, és legalább 10 éven keresztül tart. Emellett előreláthatólag 2023 decemberében elkezdődik a Krausz Ferenc újításához kapcsolódó kutatás, amelybe 50 év feletti, magas vérnyomással és magas koleszterinszinttel küzdő betegeket vonnak be. Dr. Szabó Ákos elmondta, ebben a programban tudatosan magasabb rizikófaktorral bíró betegeket vizsgálnak majd, az érintettek pedig minden változásról azonnal visszajelzést kapnak. 2024 év végéig négyezer, majd ha lehetőség megengedi még ezer embert vonnának be a programba.

Az első vizit ebben az esetben is egy részletes orvosi vizsgálattal indul, majd a laborvizsgálatok során számos vérparamétert néznek meg. Ezek után EKG, vérnyomásmérés és egy rendkívül korszerű testösszetétel-vizsgálatra kerül sor. A férfiak esetében prosztataspecifikus antigén vizsgálatot (PSA) is végeznek. A vizsgálat teljes, ötéves időtartama alatt elvégeznek két mellkasi CT-vizsgálatot. Ugyanekkor a szív koszorúereket (Calcium- Score) is ellenőrzik. Mindezt természetesen térítésmentesen. Az első négy vizit havonta történik, a következő öt pedig évente.

A két szakember kiemelte, hogy akinek fontos az egészségi állapota, annak ez egy jó lehetőség, ingyenesen hozzájutni a korszerű vizsgálatokhoz és az állandó orvosi kontrollhoz.

Dér Mónika és dr. Szabó Ákos számolt be a kutatás részleteiről Fotó: Szilágyi Viktor