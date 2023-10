Facebook posztjában dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármesterere kiemelte, a város 1956-os polgármestere, M. Szabó Bandi bácsi indította útjára azt a kezdeményezést, melynek köszönhetően minden évben találkozóra invitálják a település egykori forradalmárait és családtagjaikat.

– A gyulai ’56-osoknak – csakúgy mint más településen élő bajtársaiknak – nagyon komoly megpróbáltatásokon kellett keresztülmenniük azért, mert annak idején kiálltak szabadságunkért. Ilyenkor lehetőségünk nyílik arra, hogy együtt legyünk, beszélgessünk és közösen elevenítsük fel az egykori eseményeket – folytatta a gondolatot. – Az Október 23. Alapítvány jó 10 évvel ezelőtt szervezte meg az első találkozót, melyen nagyjából tucatnyi, még köztünk lévő szabadságharcossal ülhettünk egy asztalhoz. Ma már csak hárman vannak életben, így különösen fontos, hogy összegyűjtsünk minden tárgyi emléket, ami a városunk és Magyarország történelmének egyik meghatározó eseményéhez köthető.

Ezt a célt szolgálja az a Bagyinszki Zoltán által összeállított kiállítás is, melyet a találkozón is megtekinthettek. A levelekből, jegyzőkönyvekből, a forradalomhoz és utóéletéhez köthető tárgyakból álló gyűjtemény mellett a virtuális térben is egyre több anyagot találhatunk az egykori gyulai eseményekről. Fodor György, az alapítvány kurátora beszámolt a hamarosan elkészülő digitális könyvről, melynek megírására egy sajnálatos esemény – M. Szabó András halála – inspirálta. Az Október 23. Alapítvány szakmai hátterének és az önkormányzat támogatásának is köszönhetően valósulhat meg a leginkább fiatal kutatók és gyulai diákok számára összeállított anyag, mely három panelből áll: az első az 1956-os forradalom és szabadságharc gyulai eseményeit idézi fel, a második M. Szabó András és társai életét és munkásságát mutatja be, a harmadik pedig az Október 23. Alapítvány tevékenységéről számol be szövegek, képek és kordokumentumok felhasználásával.

– Nagyon fontos, hogy megőrizzük ezeket az emlékeket, hiszen sajnos egyre kevesebben vannak, akik személyesen mesélhetnének arról, mi is történt 1956 őszén Gyulán – hangsúlyozta dr. Görgényi Ernő.