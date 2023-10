Fejlesztés 31 perce

Gyopároson a rekortán futókört már birtokukba vették a sportolni vágyók

Gyakran látni futókat a gyopárosi tó körül. A rekortán futókör elkészült és használatba is vehették a sportolni vágyók, kedvez is nekik az időjárás. A horgászati tilalomnak is vége az északi tavon (a középső tavon nem, ott továbbra is érvényben a tilalom).

A futókört már sokan kipróbálták, használják Forrás: Facebook

Ütemterv szerint halad Gyopárosfürdő turisztikai célú fejlesztése. Több mint 800 millió forint pályázati forrásból újul meg a terület – olvasható közösségi oldalukon. Megújult a tó körüli sétány, a tó mellett pedig, az emlékmű közelében már kijelölték a leendő játszótér területét, ide kerülnek át azok a játékelemek, amelyek korábban a fürdő bejárata mellett voltak. Hamarosan új külsőt ölt a fürdő melletti tér, ezzel párhuzamosan a Fasor utcai ligetben pedig egy teljesen új játszóteret alakítanak ki a kivitelezők, miközben az Alföld Gyöngye Hotel mellett épül a játszóház. A pályázat keretében egy kerékpáros fogadóállomást is létesítenek a Kisvasút utcában.

A meglehetősen összetett fejlesztés következtében az elmúlt hónapokban az építkezés zaja törte meg a tó környékének nyugalmát, de a munkálatok jól haladnak és hamarosan véget is érnek – olvasható Gyopárosfürdő közösségi oldalán.

