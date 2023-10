– A helyi oktatási-nevelési intézmények egy jó és összetartó közösséget alkotnak, amit a pénteki rendezvény is kiválóan bizonyított – fogalmazott. A polgármester arra kérte a felnőtteket, hogy tanítsák meg a gyermekeket a kolbászkészítés fortélyaira, titkos receptjeire.

Polgár Zoltán alpolgármester köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy csapatok milyen különleges díszletekkel készültek a kolbászvigalomra. Ennek kapcsán elmondta, a zsűri a munkája során ezt is figyelte, de ugyancsak értékelte a csapatok öltözékét, egységességét, az elkészült kolbászok küllemét, ízét, a higiéniát, illetve a csapatmunkát, amiben nagyon fontosnak számított a gyerekek részvétele a kolbász elkészítésében. A csapatoknak 5 kiló húsból kellett a finomságot elkészíteniük. A zsűrit Béres Istvánné, a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója, Deákné Domonkos Julianna tanácsnok, önkormányzati képviselő, Molnár Máté békési vezető református lelkész, Kepenyes András, a Gyulai Tankerületi Központ irodavezetője és a Reményhír Intézmény képviseletében Rossu Teó, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió gazdasági misszióvezető-helyettese alkotta. A pénteki programon fellépett Zséka és Pasenkó bohóc, ingyenes ugrálóvár, arcfestés és Nefelejcs Egyesület is várta a gyerekeket, illetve a kiváló magyar mézet is népszerűsítették.

A zsűri részéről Deákné Domonkos Julianna elmondta, a kolbászvigalom még inkább összekovácsolja a helyi közösségeket, erősíti az óvodák és iskolák közötti átmenetet és az intézmények közötti barátságot.

– Minden csapatnak nagyon szurkoltam, csupa kiváló ismerőssel találkozhattam – tette hozzá. Az esemény jelentőségével kapcsolatban elmondta, nagyon lényegesnek tekinti a hagyományok megőrzését, amelyek átadását minél fiatalabb korban el kell kezdeni.

A kolbászgyúró verseny első helyét a Töpörtyűk csapata érdemelte, második helyen végeztek a Torkos Kucorgók, a harmadik helyezett pedig a Keménymag csapata lett. Különdíjat pedig a ReformáTOROS csapata kapta.

Az eseményen kihirdették az előzetesen kiírt rajzverseny eredményeit. Szombaton a felnőttek versenyével folytatódik a program.