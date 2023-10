Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke emlékeztetett, egy évtizede született meg a hungarikumtörvény, amely arról szól, hogy miként gyűjtsék az értékeket, és kialakult egy rendszer. Az önkormányzat igyekszik ösztönözni azt, hogy legyenek a településeken értéktárak – Békés vármegyében immár több mint 50 működik –, összeszedve azokat a különlegességeket, amelyek körülvesznek minket. Hiszen, mint fogalmazott, csak azt lehet szeretni, amit ismerünk.

Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat igyekszik olyan rendezvényeket szervezni, amelyeken keresztül a szülőföldhöz, a helyi értékekhez való kötődést erősíthetik; és mindehhez pályázati forrásokat is rendre igénybe vesznek. A programok közé sorolta a Vármegyenapot; a most futó Vármegyejárást; azt a koncertsorozatot, amelyen bemutatták Bartók Béla helyi gyűjtéseit; de azt is, hogy Viharsarki termék brandet hoztak létre kistermelők és kézművesek egyedi helyi termékei számára.

Hozzátette: kíváncsiak voltak arra, hogy a fiatalok miként vélekednek az értékekről, ezért hirdettek számukra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projekt részeként rajzpályázatot három kategóriában: általános iskola alsó és felső tagozatosoknak, valamint középiskolásoknak. A felhívásra több mint 150 alkotás érkezett – jellemzően alsó tagozatos diákoktól –, és kiemelte, hogy igencsak egyedi látásmóddal rendelkeznek a gyerekek.

Az alsó tagozatosoknál első lett a békéscsabai Széll Hajna, második a szeghalmi Kiss Nikolett, harmadik a gyulai Kun Anabella, különdíjat érdemelt ki a békéscsabai Szeverényi Csenge. A felsősök között első helyezést ért el a békéscsabai Szigyártó Péter, másodikat a kötegyáni Földi Viktória Réka, harmadikat a szeghalmi Varga Dorina Hanna, különdíjjal zárt a mezőhegyesi Hajdú Milán Ádám. A középiskolásoknál a békéscsabai Halász Klárát jutalmazták.