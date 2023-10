– Említette, hogy nemcsak a 30, hanem akár a 48 évről is beszélhetünk. Hogy jön ki a 48?

– Úgy, hogy 1975. szeptember 16-án, kedden 8 órakor léptem át a Kazinczy utcai bölcsőde küszöbét, az épületben most idősek nappali ellátása folyik. A Közgébe jártam, és akkor nem volt lehetőségem továbbtanulni, így a bölcsődében kisegítőként helyezkedtem el: mindent csináltam, amire szükség volt, csak kevés időt tölthettem gyermekek között. Egy évvel később Gyulán indult egy hároméves, rendkívül magas színvonalú képzés, ott szereztem meg a szakképesítést, Szolnokok szakmai versenyt is nyertem. Két évig bölcsődei referens voltam, majd Jaminában megüresedett egy állás, és azt mondták, hogy jöjjek ki rendet tenni. Megpróbáltam, 1980. július 1-jén kerültem ki vezetőnek. Akkoriban nagyon sok gyermek volt, 150-160 százalékig volt feltöltve a bölcsőde. Aztán, ‘88, ‘89 környékén érezhető volt a változás szele, előbb a gyári bölcsődék szűntek meg, majd a ‘90-es évek elején, ahogy csökkent a gyereklétszám és az önkormányzatok feladata lett az intézmények fenntartása, a 8 városi bölcsődéből 4-5 maradt meg. A jaminait is bezárták volna, és kérdeztem, hogy mi lesz a munkatársak sorsa. Lehetőséget kaptam arra, hogy vállalkozásba kivigyem a bölcsődét, és bár nem volt ilyen vénám, ‘93-ban vállalkoztam a lehetetlenre, belevágtam.

– Hogyan emlékszik vissza az indulásra és az elmúlt 30 évre?

– A kezdetek tele voltak kihívással, de az önkormányzat mindig segített, persze igaz az is, hogy soha nem kértem lehetetlent. 1993-tól 2014-ig sok változás ment végbe. Betéti társaságként kezdtünk, aztán megjelent a normatíva és át kellett menni egyéni vállalkozásba, ebből lett egyéni cég, most pedig közhasznú társaságként működünk. Az épület is több felújításon ment keresztül; és családias annak ellenére, hogy miközben vannak kimondottan bölcsődének épült bölcsődék, ez ‘59-ben az áramszolgáltató szerelőműhelye volt, mellette szolgálati lakással. Közben én is képeztem magam, és immár vizsgáztatni is szoktam.

– Mit szeret leginkább a hivatásában?

– Jól érzem magam a csoportszobákban, jobban, mint az irodában. A gyerekek szeretete, mosolya, őszintesége, a szülőkkel való beszélgetés most is feltölt. Még nem jöttem be olyan érzéssel, hogy a csudába, már megint dolgozni kell. Minden nap történik valami. Nyilván akad bosszúság is, de olyankor bemegyek a csoportszobába a gyermekek közé, és megnyugszom.

– Az önkormányzattól kiérdemelte a MIVA bölcsőde munkatársi közössége a Kiváló Szociális Munkáért díjat. De mi jelenti az igazi elismerést?

– A szülők kedvező visszajelzése és az, hogy a kicsik jól érzik magukat. Vannak olyan gyerekek, akik anno ide jártak és immár a gyermekeiket hozzák. Nincs olyan év, hogy minden jelentkezőt fel tudnánk venni. Ez persze nem jó, mert a szülő érvel, én pedig szeretnék segíteni, de a bölcsőde 54 férőhelyes, és meg van határozva, hogy hány gyermeket lehet felvenni: ez függ attól is, hogy a kicsik betöltötték-e a második életévüket, hogy esetleg sajátos nevelési igényűek. Most is ott tartunk, hogy már 2025-re is fel van iratkozva 10-15 gyerek. Emellett fontos: nagyon jó szakembergárdával dolgozom, kiegyensúlyozott munka folyik. Együtt mindent megoldunk, mint egy nagy család.

– Hihetetlen a csönd, ahhoz képest, hogy bölcsődében vagyunk, és hogy zajlik a beszoktatás is. Kik tartanak jobban a beszoktatástól? A kisgyermeknevelők vagy a kicsik?

– A szülők. Őket szoktam nyugtatni. Ugyanis a gyerekek megéreznek mindent. Ha a szülő remeg, akkor a kicsi is érzi, hogy valami nincs rendben, és átveszi ezt.

– Tényleg itt szokott lenni reggel fél 6-kor? Hiszen olyan korán még nem jönnek a gyerekek.

– De 6 órakor már igen. Megszoktam a korán kelést. Részben vannak beszállítók, de vannak olyan élelmiszerek, amelyeket frissen kell beszerezni. Ezeket előző nap délután, este vásárolom meg, és reggel pedig hozom. Aztán 8 óráig tudok adminisztrálni, majd utána a csoportszobákban szoktam lenni.

– Hogyan töltődik fel napról napra, hogyan kapcsolódik ki?

– Szívesen járok koncertre, hangversenyre, szívesen olvasok, kertészkedek. Érdekelnek az emberi kapcsolatok, az embereken való segítés, ezért szociális munkás és családkonzulens végzettséget is szereztem. A bölcsőde és a gyerekek pedig folyamatosan feltöltenek. Ahogy mondtam, itt mindig történik valami.