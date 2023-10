Az akció keretében sokan, mintegy ötvenen nyújtottak segítséget, köztük többen a kormányhivatal szakemberei közül kerültek ki.

A gyulai Bibók Benjamin első véradására készült. Mint fogalmazott, azért tartotta lényegesnek, hogy részt vegyen a rendezvényen, mivel fontosnak ítéli azt, hogy segítsen másokon. Ez motiválta elsősorban a szabadkígyósi Juhász Andreát is, aki második alkalommal adott vért. Elmondta: egy éve volt az első véradása, és akkor kedvező tapasztalatokat szerzett, mindenki kedves volt vele.

A békéscsabai Uhrin Lászlóné a rendszeres véradók közé tartozik. Nemrég jubilált, akkor huszadszorra, most pedig huszonegyedik alkalommal nyújtott segítséget. Addig, amíg az egészségi állapota engedi, szeretne is vért adni. Annak idején főleg családi példák ösztönözték, gondolta, hogy ő is tesz egy próbát, és csak jó tapasztalatokkal gazdagodott.

A véradás jelentőségét egyrészt lelki, másrészt testi oldalról is megközelítette. Mint fogalmazott, jó érzéssel tölti el, amikor sms-t kap arról, hogy a vérét kiszállították, és hogy azzal tényleg tudott segíteni azokon, akiknek vérre volt szükségük. Emellett hisz abban, hogy frissül az ő vére is a véradások során, tehát nemcsak mások, hanem saját egészségéért is tesz.

Frankó Attila, a Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke több mint két évtizede szervez rendszeresen véradásokat, és az eddigi akciók során, szerdáig 1442 liter vért gyűjtöttek össze több mint 3 ezer önkéntes jóvoltából – ezzel pedig közelítik immár a 10 ezer megmentett életet.

A rendezvényen rengeteg ajándékkal várták a véradókat. Mindenki hazavihetett egy-egy bögrét, illetve választhatott az ajándékok közül, amelyek között volt minden, vásárlási utalványtól, strandbelépőtől kezdve házikolbászon, csokoládén keresztül díszpárnáig, ruhacsomagig. Sőt, az önkéntesek között meglepetést is kisorsoltak, hat szerencsés Békéscsaba feletti sétarepülést nyert.