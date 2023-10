Veress-Győri Sándor éveken át volt bemutató és oktató fodrász Londonban, pár esztendővel ezelőtt tért haza. A bemutatóra egy korszerű, ugyanakkor elegáns frizurával érkezett, amelyben benne vannak a mai divatjegyek is.

Mint mondta, a stílusban a száz éve indult bob jelenti az alapot, ezt modernizálták aztán az 50-es években. A régi visszatér újra és újra, színekben és anyagokban azonban lehet változások. Most olyan vágásokat készített, amiknek hála a frizura fiatalos lett, hiszen a modell is 20 év körüli volt.

Úgy véli, a fodrászok felelőssége és feladata terelni a vendégeket az aktuális divat irányába. Ez persze munka és energia, hiszen egyszerűbb csinálni a megszokottat, de szerinte haladni kell a korral. Kiemelte: úgyis a vendég dönti el, hogy mire vevő és mire nem.

A debreceni Beke Balázs a barber, azaz borbély stílusban igazi úttörőnek számít itthon. Elmondta, különféle trendek alakultak ki, ő pedig szeret formabontó lenni. Bár főleg hajvágó gépet kell használni, ennél lényegesen összetettebb a történet. Szerinte fontos ötvözni a modern technikákat a klasszikus műveletekkel; szükség van egy jó alapra, amire aztán lehet építeni kreatívan.

Két modellel érkezett. Az egyiken az úgynevezett elvékonyodó átmenetet mutatta be, a másik frizurát pedig élőben, a bemutató során alkotta meg: ez a Bundesliga-séró, amely az Egyesült Királyságban ismét divatba jött. Az előadásában volt szó többek között gépelésről, ollózós technikákról és arról is, hogy milyen eszközöket használ a mindennapokban.

A szegedi Tombáczné Szemerédi Zsuzsanna a magyar női válogatott trénereként is ismert a szakmában. Arról beszélt, hogy hosszú hajból milyen frizurákat lehet alkotni. Egy menyasszonyit hozott, amit el lehet készíteni akár szalagavatóra is, ezzel kapcsolatban mutatott be technikákat, ötleteket.

A meglátása szerint a fiatalok szeretik a hosszú hajat, ők jellemzően csak frissítő vágásokat kérnek. A valamivel idősebbek pedig inkább a rövidebb frizurát részesítik előnyben, és nyitottabbak is a divat iránt, lehet aszimmetrikus-szimmetrikus hajakat készíteni a kor szellemének megfelelően.

A rendezvényen bemutatót tartottak Palkóné Zámbó Edit és Gellainé Ilyés Katalin, a Békéscsabai és a Gyulai Szakképzési Centrum oktatói is, akik tanulói rendszeresen sikeresen szerepelnek a szakmai versenyeken.