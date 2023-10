Minden év októbere a mellrák elleni kampány hónapja, és egyben a Világ Gyalogló Hónap is. A Szarvasi Úszó, Vízilabda és Szabadidő Egyesület (SZUSE) aktivistái, a két eseményt összekapcsolva közös gyaloglást szerveztek a napokban "Gyaloglás rózsaszínben, mert Minden Nő számít" címmel – tájékoztatta hírportálunkat csütörtökön Krivik Viktor, a Szarvasi Polgármesteri Hivatal programszervezője.

A gyülekező helyszíne a Szarvasi Vízi Színház parkolója volt. A résztvevőket elsőként dr. Ignácz Magdolna, a BSI Második Esély Futónagykövete – aki nemrég az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozat vendégelőadója is volt – köszöntötte, majd Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna BSI futónagykövet, a Szuse Futószakosztályának vezetője mondta el gondolatait.

A köszöntők után gazdára talált jónéhány ajándék is, amit Paluska Edit Avon tanácsadó adott át a részvevőknek, majd közösen indult gyalogolni, közben egy jót beszélgetni az a lelkes majd száz fős csapat, akik ezzel az akcióval nem csak a mellrák elleni kampányt, hanem a sportot, az egészséges életmódot is népszerűsítették. Az eseményen elhangzott, hogy a gyaloglás az a mozgásforma, amit korra, nemre, edzettségi szintre való tekintet nélkül bárki űzhet, ráadásul társakkal, barátokkal, négylábú családtagokkal is akár, hiszen a mostani programon a kis kedvencekből is volt szép számmal.

A gyaloglók útvonala a fahídon át vezetett.

A résztvevőket arra kérték a szervezők, hogy az alkalomra vigyenek magukkal pink sálat, sapkát, vagy bármilyen ruhadarabot, akár egy szalagot, amivel jelezhetik a kampányhoz való csatlakozást. A gyaloglás útvonala a fahídon át vezetett a mocsárciprusok mentén az Erzsébet-ligeti sétányon, a Millenniumi Emlékmű az Újváros Bisztró előtt, ahol egy közös fotó is készült a résztvevőkkel, majd vissza egy kör a ligetben a gyalogúton, megközelítőleg 1,7 kilométer hosszan.

A szervezők végül elmondták, hogy nem számítottak ekkora érdeklődésre, hiszen csak néhány napjuk volt hirdetni a programot, ennek ellenére kellemes meglepetés volt számukra az, hogy ennyien eljöttek, és álltak a kampány mellé.