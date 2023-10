A sikeres pályázat feltétele volt egy idegen nyelvű előadás megtartása is. A nyilvános, angol nyelvű előadásokat szeptember végén Szegeden, az egyetem Glattfelder termében tartották, ahol Szabóné dr. Balogh Ágota Digital culture education címmel prezentált, dr. Lestyán Erzsébet Teacher’s responsibility in discovering talent című előadását hallgathatták meg a résztvevők, dr. B. Kis Attila pedig A typological approach to the Egri csillagok címmel mutatta be kutatásának eredményeit – adta hírül szerdán a szarvasi Pedagógiai Kar. Elárulták, mindhárom oktató a kar Díszdiploma átadó ünnepségén vehette át a 2023. október elsejétől szóló egyetemi docensi kinevezését.