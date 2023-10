Dávid Zoltán polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy a hajléktalanellátás minden formája működik a városban. A hajléktalan embereknek szorult helyzetükben van hova menniük, ami nagyon fontos dolog és lehetőség is.

– Embertársainkon tudunk segíteni. Sok munka van azzal, hogy azokat is az ellátórendszerbe juttassuk, akik minden törekvés ellenére nem akarnak élni a segítségnyújtás semmilyen formájával – mondta a városvezető és megköszönte a hajléktalanellátásban dolgozóknak az erőfeszítéseit.

Bogárné Kiss Ildikó, az Egységes Szociális Központ intézményvezetője arra emlékeztetett, miért is szervezik meg ezt a programot évről évre ősszel, a hűvösebb idő beköszöntésével. A fedél nélküliek ilyenkor vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben...

– Kicsit mi is átérezhetjük a hajléktalan lét kihívásait: a mindenhova bekúszó, alattomos hideget, a sötét, reménytelennek tűnő éjszakékat. Jó hír viszont, hogy Orosházán a hajléktalansággal küzdőknek nem kell szembenézniük ezekkel a gondokkal. A felújított hajléktalanszálló épülete igényes és biztonságos ellátást nyújt a segítséget elfogadóknak. Az ott dolgozók pedig garanciát jelentek a tudatos és színvonalas szakmai segítségnyújtásra. Az a cél, az érintettek a társadalom hasznos tagjainak érezhessék magukat. A legnagyobb siker az, ha valaki visszaintegrálódik, rendszeresen dolgozik, önálló életet kezd. Az a mai program célja, hogy ismét felhívjuk a figyelmet a hajléktalanokra és erősítsük a szolidaritás, az empátia érzését az orosháziakban.

Az Egy este a hajléktalanokért városi rendezvény szorosan kapcsolódott az országos Szolidaritás éjszakája programhoz. Ez a 18. alkalom volt, ami igazi, városi rendezvénnyé vált. A korábbi évekhez hasonlóan most is kötetlenül lehetett beszélgetni a hajléktalanság helyzetéről. Az áhítat után műsorral is kedveskedtek a résztvevőknek, meleg citromos teát és zsíroskenyeret osztottak.