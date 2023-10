Évnyitót tartottak az MCC megújult békéscsabai központjában

Ünnepélyes képviselet-átadó és tanévnyitó rendezvényt tartottak hétfőn délután a Mathias Corvinus Collegium (MCC) békéscsabai, Andrássy úti képviseletén. Ezt követően Történelmi idők, magyar nézőpont címmel pódiumbeszélgetéssel folytatódott a program, amelyen Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója kérdezte az aktuális hazai és külföldi eseményekről, illetve azok hátteréről. Az MCC békéscsabai képzési központjának életében nagy nap volt a hétfői, hiszen a Békés vármegye egész területéről érkező diákok hivatalosan is birtokba vehették a collegium impozáns épületét a város szívében – fogalmazott köszöntőjében Mittag Mónika. A képviselet-vezető elmondta, az MCC-től megszokott igényességgel felújított termeket végre megtölthetik a nyilvános rendezvények és szakmai programok. – A gyönyörű, mindennel felszerelt tantermeinkben ingyenesen, heti rendszerességgel immáron méltó helyen rendezzük meg összesen közel 300 diákunk részére a Fiatal Tehetség Program és a Fiatal Tehetségek Klubja oktatási és nevelési programjait, a középiskolás programok klubdélutánjait és a magas szintű kommunikációs nyelvórákat – emelte ki Mittag Mónika. Szólt arról, hogy Békéscsabán az országban az elsők között, már több mint két éve kezdődhetett el az MCC tehetségtámogató programja.

Fényeken és síneken kelhettek át a diákok

Negyedik alkalommal rendezték meg a Fények, sínek, életek című baleset-megelőzési programot a Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvaron. A hétfőn délben tartott eseményen Kónya Orsolya rendőr őrmester, a Békéscsabai Rendőrkapitányság baleset-megelőzési előadója és Bajkai Zsolt, a MÁV Zrt. balesetvizsgálója tartott interaktív előadást, ezúttal a Szent-Györgyi Albert Technikum diákjai számára. Sós Imre, a Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvart működtető Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület elnöke elmondta, a kezdeményezés legfőbb célja, hogy a rendőrséggel, illetve a MÁV-val közösen felhívják a figyelmet, hogy mire kell ügyelni a vasúti átjárókon való áthaladáskor. A programon a szakemberek mindig bemutatják a fénysorompók működését, a résztvevő diákok megismerhetik a közlekedési táblákat. A baleseti, illetve veszélyes helyzetekről készült fotók pedig még inkább erősítik az odafigyelés fontosságát. A gyerekek természetesen még nem vezetnek, de lényeges, hogy már ilyen korban is rögzüljön, hogy mire kell ügyelni a későbbiekben, ha jogosítványuk lesz.

Már csak a kukorica öt százaléka áll lábon Békésben

A napraforgó után a kukorica döntő hányadát is learatták a gazdák Békésben, hiszen már 95 százaléknál tartanak, a vármegyei átlag 6,5 tonna/hektár. Az őszi káposztarepce vetése lényegében befejeződött, a kelés vegyes képet mutat. Többek között ez is terítékre került a vármegyei betakarítási koordinációs bizottság hétfő délutáni ülésén Békéscsabán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) székházában. Bozó József, a bizottság elnöke hangsúlyozta, a falugazdászok által begyűjtött adatok alapján a napraforgónál száz százalékos a betakarítottság Békésben, az átlaghozam 2,8 tonna hektáronként. A szójánál 98 százaléknál tartanak a gazdák 2,2 tonna/hektár termésátlaggal. A burgonyát is felszedték, 27 tonna/hektár az átlaghozam. A cukorrépa betakarítása még nem kezdődött meg.

Transzferméter segít abban, hogy érdemes-e költözni vagy maradni Békés vármegyében

A fiatalok helyben maradását, a közösség építését segíti az a hamarosan véget érő projekt, amelyet Békés Vármegye Önkormányzata az Együtt Európáért Alapítvánnyal közösen valósít meg. Többek között podcast-sorozatot indítottak, amelynek keretében ismert helyi, valamint térségből elszármazott emberekkel beszélgetnek; valamint egy úgynevezett transzfermétert is létrehoztak, amely egy javaslatot ad, hogy tényleg érdemes-e a magasabb fizetés reményében a fővárosba vagy külföldre költözni. A projektet hétfőn mutatták be Békéscsabán, a vármegyeházán.

Tíz órán át tartott az újraélesztés Békéscsabán

Az újraélesztés világnapja alkalmából rendeztek tíz órán keresztül tartó programot hétfőn Békéscsabán, a Csabagyöngye stégen. Az eseménnyel a laikus újraélesztés fontosságára hívták fel a figyelmet, illetve be is mutatták annak módját az érdeklődőknek. Csendes Csaba, a békéscsabai mentőállomás vezetője hírportálunknak elmondta, október 16-a az újraélesztés világnapja, amelynek kapcsán egy figyelemfelhívó rendezvényt szerveztek. – A gyakorlóbabákon folyamatosan ki lehetett próbálni az újraélesztést, részletesen bemutattuk, hogy mit kell tenni, ha valaki bajban van – fogalmazott. Csendes Csaba hozzátéve, a statisztikák szerint Magyarországon naponta 70 ember hal meg hirtelen szívhalál következtében. A túlélés esélye ugyanakkor nagy mértékben növelhető az időben megkezdett mellkaskompresszióval és a defibrillátorok használatával.

Csökkentik az Élővíz-csatorna vízszintjét Békéscsabán

Hétfőn és kedden 50-60 centiméterrel csökkentette, csökkenti az Élővíz-csatorna vízszintjét Békéscsabán a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság. Erre a „Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt” keretében megvalósuló József Attila és Deák utcai közúti híd építési-kivitelezési munkái miatt van szükség. Szerdától az Élővíz-csatorna vízszintjét visszaállítják a normál üzemelési vízszintre.