Az eseményen elsőként dr. Becsei László főigazgató főorvos köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében elhangzott: évről évre összegyűlnek kórházukban azért, hogy emlékezzenek névadójukra, Pándy Kálmánra, és átadják az intézmény egyik legnagyobb kitüntetését, a Pándy Emlékérmet. A főigazgató főorvos következő gondolataiban a világhírűvé vált ideg-elmegyógyász orvos, Pándy Kálmán életútját és tevékenységét idézte fel. Végül dr. Becsei László elárulta, idén több mint 40 pályakezdőt köszönthetett a gyulai kórházban, közülük 22 rezidens orvos, 20 új kolléga pedig szakdolgozó. Továbbá több mint 20 kollégájuk tett az elmúlt időszakban szakvizsgát, bővítve ezzel tudását.

Az ünnepségen Pándy Emlékérmet kapott dr. Ilyés Anna Mária fül-orr-gégész, audiológus szakorvos, kórházi főorvos. Méltatásában elhangzott, hogy az általános orvosi diplomáját 1976-ben a Szegedi Egyetemen szerezte meg és 1976 óta a gyulai kórház munkatársa. 1981-ben fül-orr-gége gyógyászatból, majd 1989-ben audiológiából szerzett szakvizsgát. 1987-ben kórházi adjunktussá nevezték ki, 2005-ben pedig főorvosi kinevezést kapott. Szakmájának kezdettől fogva elkötelezettje. Munkája során mindig maximálisan törekedett arra, hogy jól képzett legyen. Az aneszteziológiai szolgálat létrejötte előtt, mintegy 13 éven át látta el a fül-orr-gégészeti műtétekhez szükséges orvosi aneszteziológiai munkát is. Az audiológián belül fő érdeklődési területe az otoneurológia. Nevéhez fűződik az újszülöttek szűrőaudiológiai vizsgálatának bevezetése, valamint 1996-ban az első BERA vizsgálat elvégzése is.

Dr. Becsei László. Fotó: Tóth Péter

Dr. Illyés Anna Mária az audiológia témakörében több helyi és országos kongresszuson is előadott, és számos fiatal gégész tőle tanulta a szakma gyakorlati alapjait. 1983-ban főigazgató főorvosi dicséretben részesült. Több szakmai szervezetnek is tagja, így a MOTESZ Fül-Orr-Gége Társaságának is. Kiváló szervező készséggel rendelkezik. Emberi és szakmai magatartásáért munkatársai és a betegek egyaránt szeretik, megbecsülik. Az utóbbi években, nyugdíjasként, a pályakezdőktől elvárt lendülettel, pozitivitással és több évtizedes szakmai tapasztalattal áll helyt a gyulai fül-orr-gégészeti járóbeteg szakellátásban. Dinamikusan, a társszakmák igényeit maximálisan figyelembe véve, velük szoros együttműködésben biztosítja a fül-orr-gégészeti, audiológiai konziliárusi kéréseket. Közvetlen személyisége kollegiális kapcsolataiban is eredményes együttműködést biztosít a mindennapi munkában, a betegellátásban, ahol számára a beteg érdeke a legfőbb törvény. Aktivitása, sokirányú tevékenysége és szakmai munkája elismeréseként részesül a Pándy Emlékbizottság felterjesztése alapján 2023-ban Pándy Emlékérem kitüntetésben.

A Pándy Nővér címet Molnár Zsanett főnővér érdemelte ki. Mint kiderült, a címre felterjesztője dr. Pikó Béla főorvos, és Balogh Csaba Ádám volt. Molnár Zsanett a Szent István Egyetem Egészségtudományi Karán Ápolás és Betegellátás Szakon 2016-ban fejezte be tanulmányait. Szakdolgozatával, melynek címe a Bélbarrier integritás vizsgálata IPEC-12 modellrendszerben, 2014-ben TDK I. helyezett lett és Dankó díjat kapott. Tudományos munkájával szerepelt OTDK-án is. Munkáját a Magyar Állatorvosok Lapjában is publikálták. 2015 májusában kezdett el dolgozni a gyulai kórház Hospice osztályán,

2015 szeptemberétől pedig a a Megyei Onkológiai Központ Klinikai Onkológia Osztályán dolgozik. Munkáját három műszakos ápolóként kezdte, de besegített a szakrendelési feladatok ellátásába is, valamint több klinikai vizsgálatban is tevékenykedik. 2019-ben a Roche Oncoforumon adta elő „Másodvonali anti-VEGF terápiával évek óta egyensúlyban lévő rectum tumor” című munkáját, 2020-ban a Magyar Ápolók Napján „ Tartós vénabiztosítás az onkológiában” címmel hangzott el előadása, 2023-ban pedig szintén a Magyar Ápolók Napján hangzott el Daganat „etetés” vagy korai temetés? című munkája. Molnár Zsanett főnővéri kinevezését 2022 januárjában kapta meg.