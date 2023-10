– Sokaktól hallottam, hogy ide el kell jönni, de most megtapasztaltam, hogy ide jövőre is el kell jönni – hangsúlyozta Kósa Lajos. – Találkoztam az asztalunk környezetében helyi és környékbeli csapatok mellett erdélyi csapatokkal, szlovákokkal, csehekkel, lengyelekkel, meghívtuk egymást a fesztiváljainkra. Egy biztos, a Csabai Kolbászfesztivál jövőre is jó találkozási pont lesz.

Erről beszélt Fásy Ádám, a Fásy Mulató és a Zeneexpressz tulajdonosa is, aki mindig büszkén vallja, hogy Békés vármegyei, és ide mindig hazajön.

– A kolbászfesztivál különösen közel áll a szívemhez, ugyanis szinte a kezdetektől részese vagyok – hangsúlyozta Ádám. – Számos díjat kiérdemeltünk barátaimmal a kolbászgyúrásban, és a szervezők elérkezettnek látták az időt, hogy immáron pontozzak. Örülök, hogy olyan zsűribe kerülhettem, ahol hozzám hasonlóan díjazzák a jó kolbászokat. Békés vármegyeiként tudom, hogy mindenki szerint a sajátja a legjobb kolbász, de nekünk az a dolgunk, hogy a sok jó közül megtaláljuk a legjobbakat.