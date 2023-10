Több bejáratot biztosítanak a Csabai Kolbászfesztiválra

Csütörtökön elkezdődött a 26. Csabai Kolbászfesztivál, és a szervezők az idei, október 19–22. közötti rendezvényen különösen odafigyelnek a látogatók kényelmére a CsabaParkban. A területen több bejárat is rendelkezésre áll, hogy elkerülhető legyen a hosszú várakozási idő. – Kérjük a közönséget, ne korlátozzák magukat csak a főbejáratra – hangsúlyozta Hégelyné Győrfi Ilona programigazgató. – A fesztivál térképén is megismerhető a többi bejárat elhelyezkedése, ezek használatával gyorsabb és zavartalanabb lehet a belépés. A jegypénztáraknál lehetőség van az aznapi napijegy vagy bérlet megvásárlására. Akik már elővételben megvették a belépőket, az elővételes pénztárnál is ki tudják váltani ezeket. A fesztivál csütörtöki napja ingyenes belépést biztosít mindenki számára. – A sorban állás elkerülésére azt javasoljuk, hogy a látogatók már csütörtökön vegyék át a bérleteket, hogy elkerüljék a hosszú várakozási időt, és teljes mértékben élvezhessék a fesztivál minden pillanatát, varázsát – ajánlotta a programigazgató. – Mivel a rendezvény befogadóképessége korlátozott, mindenkit arra kérnek a szervezők, hogy próbáljanak időben érkezni, és ha lehet, ne a helyszínen, hanem elővételben vásárolja meg jegyét vagy bérletét.

Egy gombnyomással érkezik a segítség – bemutatták a Gondosórát Békéscsabán

A biztonságot, a segítségnyújtást, a gondoskodást, az otthonélés lehetőségét jelenti, illetve a családtagoknak megnyugvást ad a Gondosóra. Az eszközt díjmentesen igényelheti minden 65 év feletti, aki saját otthonában él, és egy gombnyomással kapcsolatba léphet bármilyen probléma esetén a diszpécserközponttal. Az eszközről és annak lehetőségéről szerdán tartottak előadást Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban az idősek számára. A Gondosóráért felelős társaság ügyvezetője, dr. Juhász Roland elmondta: egy kormány által indított és az idősgondozás területén egyedülálló programról van szó. Regisztrálni egyrészt a gondosora.hu oldalon, másrészt a 06-1/445-0080-as telefonszámon lehet ingyenesen. Kérheti a leendő felhasználó, valamint az őt segítő is. Olyan adatokat kell megadni, amelyek szerepelnek a személyi igazolványon és a lakcímkártyán, de szükség van elérhetőségre, valamint egy kapcsolattartóra, egy kontaktszemélyre, aki lehet családtag, ismerős, akiben megbízik az idős. A felhasználó a jelentkezést követően egy eszközt és a nap 24 órájában elérhető diszpécserszolgáltatást kap.

Felmérik a volt iskolaépület állapotát Mezőmegyeren

Több figyelmet érdemel Mezőmegyeren a volt iskola területe – erről írt Facebook-oldalán Szarvas Péter polgármester. Hozzátette, hogy a napokban a helyiek kérésére meg is nézte az emblematikus ingatlant. Ezt követően kérte a vagyonkezelő zrt. vezérigazgatóját, hogy mérjék fel az ingatlanegyüttes állapotát, illetve készítsenek koncepciótervet a jövőbeni sorsáról.

Csütörtökig látható a tökös tárlat a Belvárban

Az ősz jegyében hangulatos kiállítást rendezett be faragott tökökből aulája előterében a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium. Dr. Malatyinszki Anita igazgató és Johanidesz Szilvia igazgató-helyettes elmondta, idén több mint nyolcvan kreatív, ötletes, vicsorgó, ijesztő, mókás faragványt készítettek el a gyerekek. A kiállítás már hagyomány a Belvárban, 2010-ben csempészte be az ötletet az iskola falai közé Sándor Gézáné tanító. Nem az angolszász hagyományokból táplálkozik, hanem a magyar néphagyományokat kelti életre. Idén a tökfaragás történetével ismerkedhettek meg a gyerekek, és kiderült az is, miről szól pontosan a „Fénylik, mint Salamon töke” szólás-mondás története. A felhívás elsősorban az alsó tagozatos diákoknak szólt, de felsősök is csatlakozhattak.

Szerződést kötött a BRSE a kormányhivatallal és egyetemekkel

Partnerségi szerződést kötött a Békés Vármegyei Kormányhivatal és a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület, valamint a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület és a Gál Ferenc Egyetem, a Kodolányi János Egyetem, illetve a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szerdán délután a Békés Vármegyei Kormányhivatalban megtartott ünnepségen. – A BSRE-vel hasonlóak a céljaink a társadalomszervezés terén, mégpedig, hogy Békés vármegyében élhető jövőt biztosítsunk a fiataloknak – fogalmazott dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja. – A nemzet alapértékét képező sport számunkra is nagyon fontos kérdés. Legfőbb elképzelésünk, hogy a fiatalok itt maradjanak, itt válasszanak a továbbtanulásukhoz felsőfokú intézményt, itt sportoljanak, majd itt dolgozzanak. Baran Ádám, a BRSE elnöke szerint újabb mérföldkőt jelentenek a szerződéskötések klubjuk életében, ez a mérföldkő pedig nem más, minthogy módszertani központ és államilag akkreditált akadémia nyissa meg kapuit Békéscsabán.