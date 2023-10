Dr. Malatyinszki Anita igazgató és Johanidesz Szilvia igazgató-helyettes elmondta, idén több mint nyolcvan kreatív, ötletes, vicsorgó, ijesztő, mókás faragványt készítettek el a gyerekek.

– Késő délután élnek igazán a tökök; kivilágítva teszik varázslatossá, sejtelmessé az aula kis szegletét. A kiállítás már hagyomány a Belvárban, 2010-ben csempészte be az ötletet az iskola falai közé Sándor Gézáné tanító. Nem az angolszász hagyományokból táplálkozik, hanem a magyar néphagyományokat kelti életre. Idén a tökfaragás történetével ismerkedhettek meg a gyerekek, és kiderült az is, miről szól pontosan a „Fénylik, mint Salamon töke” szólás-mondás története. A felhívás elsősorban az alsó tagozatos diákoknak szólt, de felsősök is csatlakozhattak. Minden nevező kap emléklapot, édességet, a legszínesebb, legfogasabb, legtengeribb, legfényesebb, legokosabb tökfaragvány készítői pedig külön oklevelet vehetnek át – részletezték.