Kiderült, hogy a lombszíneződés a következő napokban kezdődik meg igazán, de már most is különleges látványt nyújtanak a növények. Megtudtuk azt is, hogy az arborétumi ősz főleg a csendről és a nyugalomról szól, ami a meghittebb kirándulásra vágyókat vonzza leginkább. Ugyanakkor programokban sincs hiány, hiszen pénteken nyitnak meg egy új kiállítást az őszi színekhez kapcsolódva Csipai Éva alkotásaiból, és a szakvezetéses túráik sem maradnak el.

Különleges látványt nyújtanak a fák. Fotó: Szarvasi Arborétum

