Megmentették a lángoktól a kukoricatáblákat Békéscsabán

Kigyulladt az aljnövényzet szerdán Békéscsabán, a Fonó utca közelében. A helyi hivatásos tűzoltók az égő vegetációt két vízsugár és kéziszerszámok segítségével eloltották, majd a területet átvizsgálták. Az 500 négyzetméteren leégett aljnövényzetről a tűz a szomszédos kukoricatáblákra nem terjedt át, így nem keletkezett anyagi kár – ismertették a katasztrófavédelemnél.

Az ukrán és moldáv dióbél komoly gondot jelent a Békés vármegyei termelőknek is

Jó termésben bíznak idén a hazai dióültetvényeken gazdálkodók. A múlt évi aszály után a termés mennyiségében és minőségében is jelentős előrelépés várható. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) szerint a piaci viszonyok ugyanakkor nem ilyen kedvezőek. A tengerentúli dióval nehezen tudja tartani a versenyt a hazai áru. Bizakodóak a hazai diótermesztő gazdák, a tavalyi aszályos évet követően az idén közepesnél jobb termés várható. A NAK és a FruitVeB körképe alapján remek termés várható az idén, bár több termesztőkörzetben érezteti hatását a tavalyi extrém aszály, ami a gyengébb virágzás okán a közepes, vagy helyenként akár annál is gyengébb termésben ölt testet.

Százötven éve nyílt meg az első nyomda Békéscsabán

A 150 éves békéscsabai nyomdászat alkalmából nyílt fényképeket és tablókat felvonultató tárlat Gécs Béla helytörténész, tipográgus közreműködésével szerdán Békéscsabán, a Békés Megyei Könyvtárban. Az első békéscsabai nyomda 1873. szeptember 21-én kezdte meg működését: Dobay János gyulai nyomdatulajdonos egy fiókműhelyt rendezett be a mai Munkácsy Mihály Múzeum mellett, és azt testvére, Sándor vitte. A kiállításmegnyitón nemcsak a múltról, hanem a nyomda- és csomagolóanyag-ipar jövőképéről is szó esett.

Pályaorientáció: megalakult az innovációs és technológiai szekció

A Békés Vármegyei Pályaválasztási Vásár kísérőrendezvényeként tartotta összevont ülését a Békés Vármegyei Pályaorientációs Kerekasztal, illetve a Békés Vármegyei Tudományos Tanács szerdán, a CsabaParkban – tájékoztatott a Békés Vármegyei Kormányhivatal. A dr. Takács Árpád főispán kezdeményezésére 2019-ben megalakult Békés Vármegyei Pályaorientációs Kerekasztal kiemelt feladata, hogy segítse a Békés vármegyei fiatalok átgondolt pályaválasztását, hozzájáruljon az aktív korú népesség munkaerőpiaci helyzetének javításához, a foglalkoztatottság növeléséhez és a vállalkozásoknál jelentkező munkaerőigény kielégítéséhez, végső soron a gazdaság fejlesztéséhez és Békés vármegye népességmegtartó erejének növeléséhez. Idén tavasszal újult erővel látott munkához a kormányhivatal, 8 albizottsággal, 16 szekcióval működő tudományos tanácsa is. Öt szaktekintéllyel bővült a tanácsadók köre. Az összevont ülésen jelentették be, hogy a műszaki albizottságon belül létrejött az innovációs és technológiai szekció. A Békés Vármegyei Tudományos Tanács Innovációs és Technológiai Szekcióját Vandlik-Katola Zoltán vezeti, aki megbízólevelét dr. Takács Árpád főispántól vette át.

Harminc békéscsabai rászoruló családnak segítenek a BEG tanulói

Adománygyűjtést szervezett a Csabai Garabonciás Napok keretében a BEG, azaz az evangélikus gimnázium csapata. A csomagokat szerdán állították össze a középiskolában a fiatalok, és azokat a következő napokban a Mentálhigiénés Egyesület közreműködésével juttatják el békéscsabai rászoruló családok számára. Zahorán Milán, a BEG diákpolgármester-jelöltje elmondta: két hete hirdették meg a jótékonysági akciót, amely során a tanulóktól, a szüleiktől, a pedagógusoktól vártak felajánlásokat, közte tartós élelmiszereket – mint tésztát, rizst, konzervet, cukrot, lisztet –, édességeket, valamint tisztálkodási és tisztítószereket. Zahorán Milán hangsúlyozta: elégedettek lehetnek, hiszen harminc, egyenként több mint hatezer forint értékű pakkot tudtak összeállítani, vagyis a mostani akció eredményeként harminc családnak tudnak segíteni. A diákpolgármester-jelölt kiemelte azt is, hogy mindegyik csomagra odatűztek egy-egy kézzel írt üzenetet, hogy ezzel is támogassák a nehéz sorsúakat.

Már lehet tudni, mikor zárják le a csabai kishidat

Jövő hét végén, október 15-én, vasárnap kezdi meg a kivitelező a József Attila és a Deák utca közötti kishíd bontásának előkészületeit, lezárja a létesítményt, így azon nem lehet majd közlekedni – ismertették a békéscsabai önkormányzat honlapján. A munkálatok előreláthatóan 2024 nyarának végéig tartanak. A munkálatok ideje alatt kérik az arra haladók türelmét és megértését, azt, hogy a kihelyezett táblák szerint közlekedjenek. A kishidat teljesen elbontják, majd helyére egy mintegy 15 méter hosszú és 6 méter széles hidat építenek. A Munkácsy Negyed kialakítását célzó, a Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházást követően az újonnan létesülő hídon nemcsak gyalogosok, hanem kerékpárosok is közlekedhetnek majd szabályosan. A létesítmény stílusában teljesen illeszkedik majd a Munkácsy Negyed látványvilágához.