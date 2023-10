Elmondta, hogy kilenc versenyszámban mérték össze tudásukat a fiatalok – volt közte elsősegélynyújtás, lövészet, távbecslés –, illetve volt három olyan feladat is, amelyek közül önként választhatnak, ez pedig az íjászat, az airsoft lövészet és az ejtőernyős feladat. Emellett a rendőrség is készült a gyerekeknek egy totóval. Hozzátette: szerteágazóak voltak a versenyszámok, elméletiek és gyakorlatiak is akadtak, így a felkészülésnek szintén sokrétűnek kellett lennie.

Fotók: Für Henrik

A rendezvényen több járművel is felvonult, bemutatót tartott a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás. Így a fiatalok a feladatok közötti szünetekben közelebbről is szemügyre vehették például a rendőrautót, megnézhették, hogy milyen eszközökkel szerelik fel a gépjárműfecskendőket, illetve, hogy milyen egy utazás egy rabszállító autóbuszban.

Nagy Zoltán nyugállományú ezredes, a MATASZ vármegyei szervezetének elnöke elmondta, hogy a Honvéd Kadét Programhoz egyre több középiskola csatlakozik, azonban érdemes az érdeklődő fiatalok felkészítését immár az általános iskolában elkezdeni.

Úgy véli, a haditornán mindegyik versenyszám fontos volt a maga nemében, hiszen minden egyes helyszínen más és más jártasságról kellett számot adniuk a fiataloknak, akadtak fizikai és szellemi feladatok is.

Példaként hozta fel az egészségügyi ismereteket, amelyekre bármikor szükség lehet, hiszen előfordulhatnak akár otthon, közlekedés közben is balesetek. Ez a szám pontosan ezért volt lényeges része a versenynek. Kiemelte a terepen való tájékozódást is, amire szintén szükség lehet a hétköznapokban. A lövészet kapcsán pedig azt hangsúlyozta, hogy ott nagyon fontos az összpontosítás, itt a fizikai és a szellemi állóképességet egyaránt le tudták mérni.

Az egyik legérdekesebb feladatnak az úgynevezett mátrixfutást mondta: bizonyos pontokra rádióadókat szereltek fel, a fiatalok pedig kaptak egy vevőt a kezükbe, és ez alapján kellett beazonosítaniuk, hogy melyik pontra kell minél hamarabb odaérniük.