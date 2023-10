A több mint félszáz regisztrált résztvevőnek persze alapvetően nem ez, nem az egész napos tekergés volt a dolga, hanem csak az, hogy menjenek néhány hosszt és közben érezzék jól magukat. Az ötletgazda Földesi Misó végül 39, míg ezen cikk szerzője, Erdei-Kovács Zsolt szervező 44 hosszal zárta a napot. Előbbi 156, míg utóbbi 176 kilométert jelent, lévén, hogy az oda-vissza tekerés a madárlesnél található bringás pihenő és a szabadkígyósi Wenckheim-kastély 2. számú kapujánál lévő bringás pihenő közötti 4 kilométeres szakaszon valósult meg.

A foglalkozás elérte a célját

Ha a megcélzott 50 hosszt, vagyis 200 kilométert nem is sikerült teljesíteni, az azért határozottan kijelenthető, hogy a foglalkozás elérte a célját.

Óriási öröm volt látni a jókedvű kerékpárosokat, akik az erős szél ellenére önfeledten vágtak neki az útnak. Piszter Paula összesen nem kevesebb, mint kilenc gyermekkel érkezett karikázni, akik közül nyolcan a sajátjai, egy pedig unokatestvérként mutatható be.

Piszter Paula gyerekekkel érkezett. Fotó: Erdei-Kovács Zsolt

De volt olyan résztvevő is, akik néhány hossz teljesítése után letámasztotta a biciklit és futva körözött tovább azzal a céllal, hogy ő márpedig a maratoni hosszt teljesíti ezen a rövid szakaszon. Kivétel nélkül minden résztvevő elismerést érdemel. Ezen a napon az Alföld hegye, vagyis a szél mindent megtett azért, hogy a könnyednek gondolt kirándulást teljesítménytúrává változtassa.

Az egyik legdemokratikusabb sport

A résztvevők között megtalálható volt a város turizmusáért felelős tanácsnoka, Opauszki Zoltán is, aki a rendezvény fővédnökeként említhető. A csabai kerékpáros ügy, kerékpáros turizmus legfontosabb szereplője és alakítója a feleségével együtt érkezett, s mint mondta eredetileg többen jöttek volna, kézilabdázó fiának, Gergőnek azonban éppen meccse van. – A feladataim, illetve kötelességeim között a Wenckheim-kerékpárút népszerűsítése is megtalálható és éppen ugyanez a motiváció áll fenn a kerékpározással összefüggésben – fogalmazott.

Hozzátette: ez az egyik legdemokratikusabb sport, hiszen mindenkinek egyenlő hozzáférése van a hároméves kisgyermektől a 90 éves nagymamáig. Sokak számára kínál olyan szabadidős tevékenységet, amely az egészség megőrzésében is nagy szerepet játszik – mondta. A békéscsabai kerékpáros infrastruktúra egészen jónak mondható, különösen igaz ez akkor, ha megnézzük, hogy korábban a város és térsége mennyire volt kerékpárutakkal körbeszőve.

A Wenckheim-retúra helyszíne éppen a legjobb minőségű aszfaltcsíkok közé sorolható.

Mint Opauszki Zoltán ismertette, 2009-ben még csupán 40 kilométernyi kerékpárút volt megtalálható Békéscsabán, ma pedig már ott tartunk a kerékpárutakat, kerékpársávokat és nyomokat is beleszámolva, hogy ez a fajta úthosszúság immár közel 100 kilométerre tehető.

Ráadásul, mint a madárlestől a kastélyig tartó úton is látható ezek jó része kiváló minőségű. Azt is elmondta, hogy ezzel összefüggésben vannak még tennivalók, hiszen például a Dobozi úton vagy éppen az Orosházi úton lévő kerékpárút felújításra szorul, de az is kijelenthető, hogy Békéscsaba az országban egyedülálló minőségű és kiterjedésű kerékpárút-hálózattal rendelkezik.

A tanácsnok azt is elmondta, Gergő fia a fő bringás a csapatban, neki most azonban az evangélikus sportcsarnokban, kézilabdameccsen kell helytállnia. Másfél órát tekernek, majd mennek szurkolni – fűzte hozzá végül.

A kulturált kerékpározást népszerűsítették

A Wenckheim-retúra éppen erről szólt, ez volt a lényege: bárki csatlakozhatott, akár ebéd előtt vagy után néhány hosszra, néhány oda-visszára azért, hogy a szabadidős bringázást, a kulturált kerékpározást népszerűsítse. Voltak persze gyakorlott túrázók is, mint Farkasinszki Ágnes, aki nagyon szereti a szervezett csoportos túrákat is, de akkor sem esik kétségbe, ha egyedül kell tekernie. A nyugdíjas hölgy korábban 38 évig volt a polgármesteri hivatal, illetve az anyakönyvi hivatal munkatársa.

A rendszeres sportolás rengeteg élményt ad, erőnlétet és fittséget biztosít számára, s ezért is ajánlja mindenkinek. Sokszor feszegeti a határait, legutóbb egy 1500 kilométeres Duna-menti bringatúrán vett részt, amelyre több száz kilométeres edzéssel készült fel. Vonzza a társaság, a mozgás, a beszélgetés, a jó közösség megélése. A 2023-as, első alkalommal megrendezett retúra éppen erre volt hivatott: jó lehetőséget biztosított arra, hogy a szabadidős kerékpározásra, a bicajozás örömeire, pozitív hatásaira, valamint a bringás kultúra fejlesztésének fontosságára hívja fel a figyelmet.

Erdei-Kovács Zsolt és Földesi Misó

A szándék az, hogy ezt a kezdeményezést tovább lehessen vinni, ki lehessen terjeszteni és bővíteni, hogy aztán mind több és több résztvevővel, újra és újra azért jöjjön létre, hogy fenti célokat mindinkább be tudja teljesíteni. Már az első alkalommal is sokan álltak mellé és jó reménnyel lehetünk afelől, hogy ez a továbbiakban is így lesz.

A kerékpártúra a Tekerj a Zöldbe! sorozat részeként, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ), valamint az Aktív Magyarország Program támogatásával valósult meg.