Szegfű Gábor polgármester elmondta, több mint 130 vendég érkezett a sportcsarnokba, hogy a szórakozás mellett a helyi óvoda korszerűsítését támogassa. Hozzátette, az intézmény épülete nagyon elavult, ezért is bíznak abban, hogy az önkormányzat korábban beadott pályázata eredményes lesz. Addig is növelik az önerőt: a tavalyi jótékonysági bálon befolyt összeghez hozzáteszik a mostani bevételt, hogy az energetikai felújítás mellett majd a vizesblokkokat is korszerűsíteni lehessen.