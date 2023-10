Békéscsabára érkezik az Országos Gaming Expo! Békéscsaba, régebbi nevén Csaba, vagy Nagy-Csaba, majd Békés-Csaba megyeszékhely, megyei jogú város, Békés vármegye gazdasági-földrajzi központja, székhelye.

Október 6-án azonban nem csak az ország 16. legnépesebb települése lesz, hanem az Országos Gaming Exponak is helyszínt ad majd a CsabaPark Rendezvényközpontban ( Békéscsaba, Gyulai út 61/2, 5600 ). A helyszínen több programmal is várnak minden kedves érdeklődőt, mint: a gamer múzeum, xbox és playstation stand, cosplayek, szerencsekerék, carfootball és carsumo, retro pc és társas zóna, no meg a versenyautók szerelmesei sem fognak unatkozni a szimulátorok kormányai mögött.

Emellett pedig új szintre emeljük a játékostudásodat a BARD platformján! Itt te magad mérheted fel videojátékos képességeidet, és villámgyorsan összehasonlíthatod az átlagos gamerek és a profi e-sportolók teljesítményével. De figyelem: nálunk nem csupán a játékbeli skillek számítanak, hanem azok a általános képességek is, amelyek elengedhetetlenek a kompetitív videojátékok világában.

OGEX 2023 E-SPORT OPEN – ROCKET LEAGUE

Az országos e-sport esemény versenyei otthonról játszó versenyzőkkel, közvetítése szintén távoli megoldással zajlik, a közvetítés helyszínén a színpadi show részeként TV-n való kivetítéssel jelenik meg a helyszíni szurkolók, nézők számára. Ne feledd, minden területi döntő győztese 100 000 forinttal lesz gazdagabb, így ha esetleg érdekelhet, még nem késő regisztrálnod! Keresd a részleteket a weboldalon!