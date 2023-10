Az OPSZ honlapjának beszámolója alapján Budapesten, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet dísztermében tartotta október 23-i ünnepségét a polgárőrség. Az elismerések átadásával kiegészített megemlékezésen Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, a polgárőröknek nem kell elmondani, miért a veszélyek korát éljük, hiszen segítették a Covid-járvány elleni védekezést, ott vannak a déli határon, bármilyen természeti csapás esetén, vagy akár helyi események biztosításánál. Hozzátette, minden polgárőr tevékenység középpontjában a biztonság áll. A biztonság azonban mind több országban egyre nagyobb veszélybe kerül, ezért fontos a polgárőrök tevékenysége és az együttműködés az állam és a polgárőrség között – folytatta az államtitkár.

Leszögezte, a legfontosabb érték a biztonság, az a jövő záloga, és azt kell megvédeni, amiért 56-ban is harcoltak a pesti srácok: a függetlenséget és a szabadságot, mert a biztonságot akkor tudjuk megőrizni, ha függetlenek és szabadok vagyunk. Rétvári Bence szerint „akik helyettünk próbálnak dönteni, akár a hatalmukkal visszaélve is, a migránskvótákkal a terrorveszélyt is növelik”. „Mi a saját érdekeinket érvényesítjük, ezért sok kötelezettségszegési eljárást kapunk” – jelezte az államtitkár.

Kitért arra, hogy 56-ban sem alkudoztak a pesti srácok, hogy „mit adjunk a szabadságunkból és mit tartunk meg, hanem az egészért harcoltak”. Feláldozták az életüket, hogy egy független országot hozzanak létre – mondta Rétvári Bence.

Hozzátette, azért lobbant lángra egy pillanat alatt Budapest és az egész ország, mert a tömegek már régen várták, hogy valami történjen, mert elnyomásban nem akartak élni, szabadságot és függetlenséget követeltek, hogy magukról dönthessenek, és így lehessen szabad és biztonságos az ország.

Beszédében felidézte a forradalom több áldozatát, a 15 éves korában megölt Szeles Erikát – a róla készült fotó bejárta a világot, Tóth Ilonát, akit 24 éves korában végezték ki koholt vádak alapján, Misley Emesét, aki 13 évesen az ávósok sortüzében halt meg, Mansfeld Pétert, akit kirakatperben ítélték halálra, Wittner Máriát és Szabó Jánost, a Széna téri parancsnokot, aki hiába várt segítséget azoktól az ÁVH-soktól, akiket megmentett.

„Nem nagy nevek indították el a forradalmat, hanem hétköznapi emberek, büszkék vagyunk rájuk. Ők voltak a hősök, ők álltak a jó oldalon”– zárta beszédét Rétvári Bence, aki dr. Túrós Andrással, az OPSZ elnökével átadta a Belügyminisztérium, az ORFK, valamint a polgárőrség elismeréseit. Több Békés vármegyei személyiség is elismerést vehetett át.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere, a Polgárőrség érdekében végzett kimagasló munkája elismeréséül, nemzeti ünnepünk, Október 23-a alkalmából a Köz Szolgálatáért Érdemjel Ezüst fokozatában részesítette. Papp Katalint, a Viharsarok Polgárőr Szervezet (Kevermes) elnökét.

Vezetőként a Polgárőrség szervezésében, társadalmi elismerésében és a bűnmegelőzés eredményeinek elérésében tanúsított kimagasló tevékenységéért az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége „Szent László Érem” kitüntetést adományozott Tusjak Tamás Mihálynak, a Szarvasi Polgárőr Egyesület elnökének.

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a Polgárőrség érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként, a Polgárőr Érdemkereszt Arany Fokozata kitüntetésben részesítette Hudák Pál rendőr ezredest, rendőrségi főtanácsost, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesét.

Az OPSZ elnöke, a polgárőrmozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Hanczárné Kozma Rózát, a Bélmegyeri PE tagját, a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége gazdasági elnökhelyettesét, járási koordinátort és Kesjár Attilát, az Újkígyósi PE elnökét.