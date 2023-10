Kálmán Tibor, Békés polgármestere elmondta, az elmúlt bő két évtizedben az épület a harmadik otthona lesz a civil szervezeteknek.

– Az aktuális önkormányzat mindig megfelelő környezetet nyújtott a helyi civileknek, és nekünk is fontos, hogy méltó környezetet, méltó otthont biztosítsunk számukra – fogalmazott Kálmán Tibor. A korábbi civil házban Digitális Tudásközpontot alakítottak ki, ezért vált szükségessé egy új környezet létrehozása.

– Az új civil házat egy több mint 100 éves épületben, egy korábbi óvodában alakítottuk ki. Az ingatlan olyan funkciót kap, amely nagyon fontos a város életében, hiszen civiljeink kiemelt szerepet töltenek be településünk mindennapjaiban – hangsúlyozta.

Kálmán Tibor kitért arra, hogy a szükséges felújítási munkálatokat, így a festést, a karbantartást a Békés Civil Szervezetek Egyesületével és a nyugdíjas szervezetekkel közösen valósították meg.

– Nagyon sokak kétkezi munkája is benne, hogy a pénteki bejárásig eljuthattunk, így még inkább a sajátjuknak érezhetik a civil házat. Köszönet és elismerés a nyugdíjas szervezeteknek – tette hozzá. Kifejtette, hogy aki használni szeretné az épületet, aki programot szeretne ott megvalósítani, kedvezményes használati díj mellett teheti majd meg. A civil ház nem üzleti, hanem nonprofit alapon működik, és ahogy korábban, úgy ezentúl is magán- és családi eseményekre egyaránt igénybe lehet venni. Egyszerre 150 ember vehet ott részt egy-egy programon, zenés-táncos eseményeken pedig 100-120. A nagyobb rendezvénytől a kisebb civil szervezetek közgyűléséig számos program kaphat ott helyet, és jó időben az udvar is kiváló helyszíne lehet összejöveteleknek.