Továbbra is hiányos a kerítés a műfüves pályánál – vetette fel Lázár Attila önkormányzati képviselő a vésztői testület nemrég tartott ülésén. Karakas Anikó polgármester elmondta, hogy a városüzemeltetési iroda nyári leterheltsége miatt most várhatók munkálatok, és immár meg is rendelték a dróthálót, hogy befoltozzák a lyukakat. Lázár Attila kamerát is kért a műfüves pályához. Karakas Anikó jelezte, hogy erről további egyeztetés szükséges, mivel nem csak itt kellene eszközt felszerelni, és van pénzügyi vonzata is egy ilyen beruházásnak.