A Gyógyítsuk meg Dél-Békést civil szervezet vezetője, dr. Szelényi Zoltán emlékeztetett: 2022-ben a Wesley iskolának, a csatlakozó Orosházi Rotary Klubbal interaktív táblát adtak át.

– Semmit nem érnek az eszközök, ha nincsenek, akik ezeket használva, tanítják a fiatalokat. Most az orosházi Wesley iskolás gyerekek szülei által létrehozott Érted Vagyunk Egyesülettel futottunk, gyűjtöttük a pénzt. Öt nap alatt 1 millió forint jött össze az egyesület számláján az intézmény dolgozói, pedagógusai részére – jelentette be dr. Szelényi Zoltán. Megköszönte a futáshoz csatlakozóknak is a részvételét. Átadta a futáskor magukkal vitt fáklyát Andrásik Eszternek, az egyesület vezetőjének, aki Pesics Hajnalkának, az iskola vezetőjének átnyújtotta jelképesen az összeget. Bejelentették, az adománygyűjtés folytatódik.