Megtartották a II. Őszi Töklövölde családi délutánt Medgyesegyházán. Kraller József polgármester, aki a Medgyesi Íjászok vezetőjétől, Serfőző Sándortól kapott meghívót az eseményre, elmondta, nagy örömére szolgál, hogy immár a városuk központjában érhető el a nem mindennapi, hagyományőrző sport.

– A szakosztály lelkes tagjai a volt cipőgyár területén lévő épületek egyikét vették használatba a tulajdonostól, Bohus Pétertől. A családi napon tisztelegtek Borbás Imre emléke előtt, aki elkezdte, elhozta Medgyesegyházára az íjászsportot. Róla nevezték el az íjásztermet is – tette hozzá.

A programon minden korosztály megtalálhatta a számára kedves elfoglaltságot. A kisebb gyermekek szüleikkel alkothattak a közelgő ünnephez kapcsolódó elemeket, díszeket a Balogné Süli Beáta vezette Boldog Otthon Alapítvány és a támogatók jóvoltából. A nagyobbak kipróbálhatták az íjászsport eszközeit.

– Voltak sikerélmények és kevésbé jól sikerült lövések is, de a legfontosabb, hogy elhangzott, akinek kedve van, annak lehetősége is gyakorlott íjászok instrukciói alapján fejlődni, hetente többször egyeztetett időben találkozni. Akad már igazi példakép is medgyesi vonatkozásban; Czollner Csaba ontja a jobbnál jobb eredményeket. Jól mutatja, hogy kitartással, gyakorlással, sok munkával lehet eredményeket elérni – hangsúlyozta a polgármester.