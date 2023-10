Az állatok világnapja alkalmából a hagyományok szerint a Dr. Mester György Általános Iskola az utóbbi hetekben állateledel-gyűjtést szervezett a Csabai Állatvédők KHE Menhely számára, amely kezdeményezéshez én is örömmel csatlakoztam – adta hírül szombaton Szelezsán György, Elek polgármestere. Elárulta, pénteken egy rendhagyó tanítási napot is szervezett az intézmény, amit a házi kedvencek, az állatvédelemmel kapcsolatos témák és azokhoz kapcsolódó programok színesítettek, de helyet kapott közöttük a pályaorientációs előadás is.